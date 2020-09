Maria Monsè, la figlia 14enne farà un intervento di chirurgia estetica: l’annuncio

Pomeriggio 5, Maria Monsè fa un importante annuncio in diretta tv: sua figlia 14 enne si sottoporrà ad un intervento estetico

Ospite della scorsa puntata di Pomeriggio 5, Maria Monsè ha fatto un annuncio molto importante in diretta: sua figlia è pronta a sottoporsi ad un intervento estetico.

Pomeriggio 5, lite tra Maria Monsè e Antonella Mosetti

Da poche settimane è tornato, su Canale 5, il seguitissimo programma pomeridiano ‘Pomeriggio 5‘, condotto da Barbara D’Urso. Con l’avvio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 5, la padrona di casa dedica un’ampio spazio al reality show. Si è tanto parlato, infatti, di Tommaso Zorzi e di un tema davvero importante: i difficili rapporti con i genitori.

Tra gli ospiti dell’appuntamento di ieri, anche Antonella Mosetti e Maria Monsè. E’ noto che tra le due non corre buon sangue e anche ieri hanno dato dimostrazione del fatto che nutrono un’antipatia reciproca. La nota attrice ha avuto una discussione in collegamento con la Mosetti. Quest’ultima, non sopportando le sue uscite, ha replicato:

“Già due anni fa ti ho portato in tribunale e ti ho fatto perdere. A questo giro ti riempio di calci nel cu*o. Scusate, ma non la sopporto più”.

Messa da parte questo litigio, la Monsè ha rivelato che la sua piccola presto si sottoporrà al rinofiller.

L’intervento estetico della figlia

L’attrice catanese ha annunciato nel talk show di Barbara d’Urso che presto la figlia Perla Maria si sottoporrà ad un intervento estetico al naso. Nonostante la sua giovane età, 14 anni, la ragazzina non riesce ad accettare il suo naso e vuole intervenire tempestivamente per non avere più problemi di autostima e insicurezza in futuro.

“Mia figlia ha il complesso del naso perché ha una piccola gobbetta. Abbiamo consultato una psicologa che ci ha dato il via libera. Procederemo con un rinofiller”

La giovane, infatti, è pronta a sottoporsi al rinofiller che consiste in una serie di punturine che consentono di migliorare visibilmente l’aspetto del suo naso.