Maria Monsè incinta a 45 anni: ‘La foto col pancione dopo la fecondazione assistita’

Maria Monsè, è uno dei personaggi più controversi della TV.

Nota per essere l’Opinionista di Barbara D’Urso e per la sua partecipazione al Grande Fratello, la Monsè si è prestata ad una lunga intervista a ‘Grand Hotel‘.

L’attrice confessa che ben presto la sua famiglia si allargherà, grazie alla fecondazione assistita e all’aiuto di una nota ginecologa romana.

L’ex gieffina ha rivelato di essersi rivolta ad una nota ginecologa romana, la quale ha seguito tanti volti noti dello spettacolo, che proprio come lei hanno voluto affrontare questo percorso, in quanto dato l’età ‘avanzata’, avevano difficoltà a restare incinte.

Maria Monsè dunque spera di annunciare ben presto di essere in gravidanza all’età di 45 anni. A ‘Grand Hotel’ rivela quanto sia stato difficile prendere una decisione del genere dopo i molteplici tentativi:

‘Lo sa soltanto il cielo quanto mio marito e io abbiamo provato ad avere un altro figlio in tutti questi anni. Purtroppo le cose non sono andate come speravamo, tra la delusione di mia figlia e il mio immenso dolore per non essere riuscita a darle un fratellino. Ora però quello di allargare la famiglia non è più soltanto un sogno perché a 45 anni ho deciso di fare un figlio con la fecondazione assistita’