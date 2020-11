Maria Laura De Vitis, chi è la fidanzata di Paolo Brosio: età, Instagram e curiosità

Scopriamo chi è la bruna fidanzata di Paolo Brosio, concorrente al GFVip 2020. Lavoro, curiosità e foto di Maria Laura De Vitis.

E’ uscita allo scoperto confermando la liaison con il giornalista Paolo Brosio, ecco chi è la sensuale Maria Laura De Vitis.

Maria Laura De Vitis, lavoro e vita privata

Maria Laura De Vitis è una giovanissima modella ed hostess di 22 anni. Di lei non si sa molto e le informazioni emergono dalla sua grande esposizione sui social, dove è molto seguita.

Come risulta dalla biografia presente sul suo profilo Facebook ha partecipato a prestigiosi concorsi di bellezza e vanta nel suo curriculum anche studi universitari.

Ha studiato infatti Comunicazione all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Nel 2017 ha partecipato a Miss Italia e nel 2018 a Miss Mondo Italia.

Nel 2019 inoltre è stata finalista nazionale Miss Universo.

Sui social è un’influencer molto seguita , vanta più di 26 mila followers sul suo profilo Instagram, dove posta costantemente foto degll outfits indossati, mostrando sempre un fisico da sballo!

Visualizza questo post su Instagram 🖤🔥🖤 Un post condiviso da 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔𝗟𝗔𝗨𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗧𝗜𝗦 (@la.devitis) in data: 30 Ago 2020 alle ore 11:04 PDT

La confessione sulla liaison con Paolo Brosio: “il bacio sulla panchina”

La bellissima Maria Laura è salita alla ribalta quando sono spuntate le indiscrezioni sulla sua storia d’amore con Paolo Brosio, il giornalista classe 1956 entrato come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip.

E’ stata proprio la modella a confermare la veridicità della liaison in diretta a Live- Non è la D’Urso. Dipiù, Maria Laura ha svelato particolari intimi del suo rapporto con Brosio, dimostrando come la differenza d’età non conta.

“Abbiamo avuto rapporti religiosi e carnali…il primo bacio è avvenuto su una panchina..”

Ha dichiarato la bella Maria Laura, come riporta anche Leggo.

La De Vitis ha poi specificato quando e come è avvenuto l’incontro con Brosio.

I due si sono visti per la prima volta intorno alla fine della scorsa estate ad un evento di beneficienza a Forte dei Marmi. La loro frequentazione si è però dovuta interrompere per varie ragioni: prima per la positività del giornalista al Covid-19 e poi per l’ingresso nella casa del GFVip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔𝗟𝗔𝗨𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗧𝗜𝗦 (@la.devitis) in data: 23 Mag 2020 alle ore 6:55 PDT

Maria Laura gelosa del suo Paolo? Ecco cosa ha dichiarato

La bella modella ha raccontato di avere intenzione di approfondire il rapporto con il giornalista 64enne.

“Mi ha cercato prima del reality, molto commosso. So che pensa a me, lo sto aspettando.”

Maria Laura ha però manifestato gelosia per le attenzioni che il suo Paolo starebbe dando nella casa alla bella Adua Del Vesco.

“Gli vorrei dire di fare meno il lumacone, deve dimostrare che mi pensa”.

La bruna Maria Laura dunque pur giovanissima pare mostrare un caratterino deciso ed aver chiare le idee sul suo futuro, di certo sentiremo molto parlare di lei!