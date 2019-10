Maria Grazia Cucinotta sensuale sui social, le forme esplosive in primo piano: lo scatto che infiamma il web

Il tempo per le sembra non trascorrere mai. Maria Grazia Cucinotta continua ad essere una delle donne più amate e seguite nel nostro Paese. La sua bellezza e sensualità hanno conquistato numerosi fan e, oggi all’età di 51 anni, torna a incantare il popolo del web con uno scatto che mette in evidenza le sue forme esplosive: il top che indossa lascia ben poco all’immaginazione.

Maria Grazia Cucinotta incanta il web

Classe 1968, Maria Grazia Cucinotta da quando ha mosso i suoi passi nel mondo del cinema ha conquistato tutti non solo per il suo immenso talento ma anche per la sua bellezza. Tratti tipicamente mediterranei: occhi neri, ben disegnati dal trucco, capelli corvini. Tutte caratteristiche che l’hanno resa una delle donne più desiderate del Bel Paese.

L’attrice siciliana è molto attiva sui social e non manca mai di condividere la sua quotidianità con i seguaci. Ma questa volta sembra aver esagerato per la gioia dei suoi follower. Di recente, ha pubblicato uno scatto su IG che la immortala con indosso un top molto aderente che evidenzia le sue curve esplosive. Gli anni per lei sembrano non passare mai e la sua sensualità continua a far girate la tese. Ecco la foto che ha infiammato il popolo del web:

L’intervista all’attrice siciliana

In passato, l’attrice ha parlato del suo lavoro affermando che si tratta di un lavoro bellissimo perché offre la possibilità di raccontare storie diversa: