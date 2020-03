Malore Maria Grazia Cucinotta ‘Colpa di una pasticca sbagliata’: la confessione dell’attrice

La celebre attrice si è recentemente concessa ad una lunga intervista a Diva e Donna, dove ha chiarito il motivo del malore di qualche settimana fa

Maria Grazia Cucinotta ritorna al centro dell’attenzione dopo il malore dello scorso 11 Febbraio, a seguito del quale fu ricoverata.

A distanza di quasi un mese dall’accaduto, l’attrice messinese si è concessa ad una lunga intervista al settimanale Diva e Donna, nel corso della quale ha voluto far chiarezza in merito. Scopriamo di più.

Maria Grazia Cucinotta: ‘Colpa di una pasticca sbagliata’

Come è noto diverse settimane fa, l’attrice siciliana ha accusato un lieve malore prima di andare in scena, forte nausea e forti dolori addominali, che hanno costretto la compagnia ad annullare lo spettacolo della tappa si Castellammare di Stabia, ‘Le figlie di Eva’ e la Cucinotta ad essere portata d’urgenza in ospedale.

Oggi, l’attrice vuole rassicurare i suoi fan rispetto alle sue condizioni di salute e chiarisce:

‘Ho avuto solo un momento di defaillance a causa di una pasticca sbagliata ingerita al momento sbagliato, mi è scoppiata una sorta di colica’

ha raccontato a Diva e Donna.

Cucinotta sul malore: ‘Sono stata una stupida!’

L’attrice de Il Postino, ha proseguito il suo racconto rivelando che al causa del grave malessere provato, e data la circostanza e la necessità di andare presto in scena, ha preso una ‘pasticca sbagliata’:

‘Sono stata stupida: avevo la febbre alta, stavo male, ho preso una pasticca e sono andata’

poi ha aggiunto:

‘Dovevo fermarmi, e poi la tournèe è in assoluto complicata’

e ancora, con un filo di amarezza, rivela di essersi resa conto di quanto sia impegnativo, più del cinema, girare in tournèè con una troupe teatrale:

‘È la mia prima volta: ho capito cosa vuol dire girare, cambiare albergo sempre, vivere con la valigia, mantenere uno stato perenne di precarietà, e ora ho grandissimo rispetto per tutti gli attori di teatro’

ha concluso Maria Grazia Cucinotta.