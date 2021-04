Poche ore fa, Maria Grazia Cucinotta ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram, in cui mostra il décolleté in bella mostra. Il selfie ha avuto un boom di like e commenti! -FOTO

La foto è davvero piccante, un selfie irresistibile, proprio come lei. Una donna elegante e molto sensuale, l’attrice conquista tutti con il suo sereno augurio del lunedì.

Maria Grazia Cucinotta

La bellissima attrice ha lavorato molto per arrivare al successo.

La donna è nata a Messina il 27 luglio 1968, ha iniziato subito a concentrarsi sulla sua carriera, infatti dopo il diploma si trasferisce a Milano.

Maria Grazia, nel 1987 ha partecipato a Miss Italia, dove è stata notata e successivamente ha fatto la valletta a Indietro Tutta.

In un attimo ha raggiunto il successo e ha partecipato nel film Vacanze di Natale ’90, successivamente Massimo Troisi l’ha voluta nel suo film, Il postino, facendola conoscere non solo in Italia ma in tutto il mondo.

La Cucinotta ha anche lavorato come doppiatrice come nel cartone animato I Simpson, Felix il coniglietto e la macchina del tempo di Giuseppe Laganà.

Riguardo la sua vita privata lei è sposata da tantissimo tempo con Giulio Volati, precisamente dal 7 ottobre 1995, con il quale ha avuto una figlia nel 2001.

Una vita piena di grandi soddisfazioni, che ha raggiunto non solo grazie alla sua bravura e capacità ma anche perché è una delle donne più belle d’Italia.

Maria Grazia Cucinotta

L’attrice è una donna stupenda e su Instagram posta sempre delle foto bollenti.

Nonostante gli anni passino e l’età avanza lei rimane sempre bellissima.

Nell’ultima foto che ha condiviso Maria Grazia, nella didascalia ha scritto:

“Ricomincia la settimana… aspettando di ricominciare una vita normale…”

La Cucinotta ha ricevuto moltissimi complimenti, conquistando davvero tutti.

Nel selfie che ha condiviso sul suo profilo Instagram, si mostra serena e raggiante, con un trucco semplice e leggero.

Si intravede un vestito nero con uno scollo a V che mette in mostra il suo importante décolleté.

L’attrice è davvero fantastica, l’immagine ha davvero fatto iniziare il lunedì con il piede giusto.