La foto fa innamorare l’intero web, ma Maria Grazia Cucinotta avverte i suoi amati fan: cosa ha detto.

L’ex attrice e modella mostra la sua disarmante bellezza, ricevendo tantissimi likes e commenti.

Maria Grazia, una bellezza tutta mediterannea

L’ex attrice siciliana, impossibile non associarla tra le bellezze mediterranee come Sophia Loren, Gina Lollobrigida e Sabrina Ferilli.

Maria Grazia si distingue per il suo atteggiamento molto chic e da gran signora.

Già a sedici anni conosceva le passerelle di moda di tutta Italia, grazie al suo fisico perfetto.

Dopo aver fatto la modella per diversi anni, inizia a seguire una scuola di recitazione e di dizione.

I provini per il cinema non andarono bene, ma i provini per spot pubblicitari andarono alla grande.

Per questo in poco tempo si fa notare, ma al pubblico da un’impressione fredda e distaccata.

Nel 1987 emerge nel piccolo schermo ed è lì che riesce a farsi conoscere e soprattutto amare.

Dopo anni incontra Massimo Troisi, dove partecipa al film “Il postino”, successivamente in “Vacanze di Natale ’90” e in “Abbronzatissimi 2 – un anno dopo”.

La Cucinotta ha partecipato a moltissimi film e fiction e in pochissimo tempo è diventata un’attrice internazionale.

Recentemente ha raccontato di aver subito una violenza sessuale in Francia quando aveva solamente 20 anni:

“Quando sono andata a denunciare il tentativo di stupro, la polizia mi ha detto che, essendo una bella ragazza, avevo provocato e quindi mi meritavo quell’aggressione”

Delle parole che l’hanno terribilmente ferita quanto la violenza stessa che ha subito.

Maria Grazia Cucinotta, incanta il web

La bellissima attrice e modella è una donna molto social, quasi ogni giorno condivide degli scatti sensazionali con i suoi amati follower.

Proprio poche ore fa ha pubblicato un’immagine di lei con un vestito nero corto e attillato, dove mette in mostra le sue gambe super sensuali e punta il dito verso la fotocamera.

Nella descrizione Maria Grazia Cucinotta scrive:

“Puntare il dito, giudicare, criticare gli altri, credendo di essere migliori o superiori o solo perché siamo gelosi…tutto questo provoca violenza e limita la libertà della vita… vivere senza giudicare è meraviglioso.”

Il post ha ricevuto più di 5mila mi piace, tra i like c’è anche quello di Cristiano Malgioglio.

Maria Grazia Cucinotta, è una bellezza tutta mediterranea, nonostante gli anni passino, lei rimane sempre meravigliosa.