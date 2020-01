‘Troppi interventi sul volto’ Maria Grazia Cucinotta irriconoscibile sul web: l’attrice nella bufera

Maria Grazia Cucinotta ‘irriconoscibile’ in una nota pubblicità, ecco cosa è successo all’attrice siciliana: fan increduli

Tra le attrici più amate e apprezzate del panorama cinematografico italiano vi è, senza alcun dubbio, Maria Grazia Cucinotta. Classe 1968, è entrata nel mondo dello spettacolo fa giovanissima ed è riuscita a catturare una grande fetta di pubblico non solo per la sua indiscussa bellezza ma soprattutto per il suo talento. Ultimamente è protagonista di un noto spot pubblicitario ma è apparsa molto dimagrita, come se le fosse accaduto qualcosa: l’ex modella chiarisce sui social.

Maria Grazie Cucinotta ‘irriconoscibile’

In questi giorni, Maria Grazia Cucinotta è protagonista di uno spot pubblicitario, insieme ad Alessandro Del Piero, che sponsorizza una nota marca di acqua minerale. Ma c’è un dettaglio che ha catturato l’attenzione dei suoi fan. “Ma sei davvero tu nello spot con l’uccellino dispettoso e Del Piero?”, questa è solo una delle numerose domande che sono state rivolte all’attrice siciliana.

Alcuni utenti hanno sottolineato che l’ex modella appare molto dimagrita, come se le fosse successo qualcosa. Ecco cosa ha detto in merito.

Le parole dell’attrice siciliana

Viste le numerose domande che le sono pervenute sui social, Maria Grazia Cucinotta ha deciso di dare una spiegazione precisando di non aver assolutamente fatto ricorso alla chirurgia estetica. L’attrice siciliana ha affermato:

“Il tempo che passa è la cosa più meravigliosa del mondo e invecchiare è un dono della vita. Io sono così e non cambierei una ruga della mia faccia o del mio corpo”

Poi lancia un appello contro i cosiddetti Leoni da Tastiera:

“Attente con le parole, perché feriscono come armi. Ci lamentiamo della violenza sulle donne, quando sono le donne le prime a usare violenza sulle donne”.

ha asserito l’ex modella su IG.