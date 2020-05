Maria Falcone, chi è la sorella del magistrato italiano Giovanni Falcone?

Chi è Maria Falcone, la sorella del celebre magistrato italiano Giovanni Falcone, vittima della mafia negli anni ’90

Scopriamo insieme tutti i segreti di Maria Falcone!

Chi è Maria Falcone

Nasce a Palermo, il 30 aprile del 1936, sotto il segno zodiacale del Toro. Dopo la laurea in Giurisprudenza, insegna diritto negli istituti superiori fino alla pensione.

Dall’anno 1992 è impegnata con la Fondazione Giovanni Falcone, di cui è presidente. Collabora con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Ogni anno, avvengono le celebrazioni all’interno dell’associazione, che si tengono, ogni 23 maggio, a Palermo, proprio nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci.

Per l’occasione, intervengono le massime autorità dello Stato e migliaia di studenti, che giungono da tutta Italia attraverso la “Nave della Legalità”.

Donna molto attiva, la Falcone partecipa a tutte le manifestazioni che vengono organizzate per ricordare la figura di Giovanni Falcone.

Negli anni è stata impegnata nella sensibilizzazione alla lotta contro la mafia, facendo testimonianza attiva con i ragazzi più giovani.

La Falcone è coinvolta nella lotta contro Cosa nostra e nell’educazione dei giovani all’importanza del rispetto della legalità. La donna è anche promotrice del progetto “Università per la Legalità”, che coinvolge decine di Atenei italiani.

In base al progetto, gli studenti possono creare un piano di lavoro ricco di ricerche, studi e lavori teatrali incentrati sul tema della criminalità organizzata.

La donna promuove, inoltre, un concorso, che, ogni anno, assegna 15 borse di studio, finanziate dall’Assemblea Regionale Siciliana, a neolaureati in Giurisprudenza di tutta la Sicilia, intenzionati a sviluppare lavori sulla mafia e sulla legalità.

Vita privata e curiosità

Non sono noti i dettagli relativi alla sua vita privata, in quanto la Falcone è una donna molto riservata. Non è chiaro neanche se sia sposata o abbia dei figli.

Ciò che si sa è che è la secondogenita di una famiglia formata da tre figli: la sorella maggiore, Anna, è nata nel ’34, mentre il fratello minore, il celebre Giovanni Falcone, era nato nel ’39.