Maria Elena Boschi, la polemica di Italia Viva: “No ai pieni poteri per Conte”

Una intervista esclusiva quella di Maria Elena Boschi per il Corriere della Sera dove mette nero su bianco il punto di vista di Italia Viva.

Polemiche e pieni poteri al Premier Conte

La capogruppo della Camera dei Deputati dice la sua durante una intervista al quotidiano Corriere della Sera. Il pensiero di Italia Viva secondo la Boschi è molto semplice e definito:

“noi non stiamo sfidando il premier, stiamo solo difendendo le istituzioni di questo Paese. Non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini e non intendiamo darli a Conte”

Si riferisce infatti alla polemica in atto al Governo sul tema Recovery Fund, ma soprattutto sulla gestione di questi soldi. La Boschi ha quindi evidenziato che il Premier – secondo il suo pensiero e quello di Italia Viva – abbia fatto una intervista dicendo di aver deciso tutto con la creazione di una governance di 300 consulenti:

“sono mesi che chiediamo una discussione parlamentare e scopriamo oggi un piano di cento pagine che commissaria i ministri con un emendamento in legge di bilancio”

La richiesta della Boschi

Sempre secondo l’intervista rilasciata dalla Boschi, sottolinea che se il Premier desidera continuare su questa linea per lei è un grande dispiacere ma che il richiamo alla responsabilità non sia solo un fattore a senso unico.

Invita poi a riflettere sul fatto che tutto questo non sia intenzionale e nessuno di loro voglia alzare i toni di una polemica bensì mettere in vetrina un fatto molto grave:

“non è possibile che il premier sostituisca il governo con una task force e le dirette parlamentari con le dirette facebook”

Su una possibile rottura di Governo la Boschi non ha dubbi in merito, anche se spera sino all’ultimo che questo non avvenga.