Maria Elena Boschi, “Nel PD non ci si può esprimere”: l’intervista senza filtri su La7

La capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi intervistata da Massimo Giletti commenta senza filtri la scena politica attuale. Critiche al Pd e a Matteo Salvini.

Nell’ultima puntata di Non è l’Arena condotta da Massimo Giletti è tornata in tv Maria Elena Boschi, la capogruppo alla Camera di Italia Viva il partito di Matteo Renzi.

La Boschi risponde subito alla domanda di Giletti su come si sente ad aver lasciato il Pd :

“Più passa il tempo più sono convinta di questa scelta perché era diventato un partito in cui era difficile esprimere e portare avanti le proprie idee.”

La Boschi mette l’accento sull’insoddisfazione che provava nel Partito Democratico a causa di contrapposizioni e correnti interne.

La Boschi non risparmia dure critiche nemmeno per il leader della Lega Matteo Salvini sostenendo che secondo lei ha sbagliato tutto:

“cercava di gestire un ministero importante come quello dell’Interno dal Papeete”

Aggiunge poi che la crisi di Governo di questa estate voluta da Salvini è stata una sorpresa per tutti:

“Nessuno poteva immaginare quella crisi con Salvini in delirio di onnipotenza.. “..rispetto al voto c’era un rischio maggiore, quello che il paese andasse allo sbando”

La capogruppo alla Camera di Italia Viva ha infine parlato della sua scelta del partito renziano come nuova sfida politica che secondo lei farà la differenza ad esempio sulla partecipazione politica delle donne avendo deciso per primi di accogliere il 50% di uomini ed il 50%di donne.

Per la Boschi alcuni fondamentali apporti agli obiettivi raggiunti dal Governo sono merito di Italia Viva, ad esempio per quanto riguarda la Legge di Bilancio ha affermato:

Per quanto riguarda il tema caldo della plastic tax invece, la Boschi rilancia alcune proposte che potrebbero migliorare una proposta a suo dire firmulata in maniera sbagliata:

“Noi non diciamo solo no, diciamo di trovare delle soluzioni diverse..perché non aumentiamo la tassazione sui colossi del web?”

“Perché non spostiamo il cuneo fiscale di qualche mese?”