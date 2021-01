Maria Elena Boschi, proposta di matrimonio in tv? La verità di Giulio Berruti

L’attore ha raccontato tutta la verità sulla proposta di matrimonio a Maria Elena Boschi, di cui si sta parlando tanto.

Poche ore fa, una vera e propria bomba è stata lanciata dal settimanale Nuovo e sta facendo il giro del web.

La notizia incredibile riguarda Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, coppia chiacchierata e affiatata, per la quale potrebbero esserci delle novità.

Si parla addirittura di nozze tra i due! A svelare tutta la verità sul matrimonio tanto atteso dai fan della coppia ci pensa l’amatissimo attore.

Giulio Berruti, lo vedremo a L’Isola dei Famosi?

Il settimanale di Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, ha lanciato un vero e proprio scoop che riguarda l’amatissima coppia formata da Giulio Berruti e Maria Elena Boschi.

La bomba ha a che fare con la partecipazione dell’attore alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, che da molti era stata data per scontata.

In realtà, come sottolineato ampiamente sui social da Berruti, l’attore non prenderà parte al reality show né come concorrente né come presentatore inviato.

Giulio non ha accettato la proposta di Mediaset a causa dei numerosi impegni lavorativi negli Stati Uniti.

La verità sulla proposta di matrimonio

Appurato che Giulio Berruti non parteciperà a L’Isola dei Famosi, rimane da capire se il gossip relativo alla proposta di nozze a Maria Elena Boschi sia vero.

A chiarire tutto, ci ha pensato lo stesso attore attraverso un post su Instagram.

“Ottimi sceneggiatori questi giornalisti.”

– questo il commento di Giulio Berruti alla notizia delle nozze in diretta.

L’attore ha smentito in toto la notizia, ma non ha detto palesemente che non chiederà alla fidanzata di sposarlo.

Una cosa pare certa: non lo farà in diretta tv, anche perché in questo momento non ha in previsione progetti lavorativi in Italia.