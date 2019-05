Maria De Filippi, volto molto gonfio: “Troppe iniezioni di botox” – Foto

Maria De Filippi ieri ha fatto il botto d’ascolti chiamando in soccorso, in assenza dei due coach, Gerry Scotti, Mara Venier e Raffaella Carrà, ma qualcosa nel suo volto non convince i fan

Una foto, quella caricata da Gerry Scotti sui social che ha lasciato i fan con qualche dubbio. Maria De Filippi appare un po’ più strana del solito e qualche utente crede che sia l’effetto di alcuni piccoli interventi di bellezza.

Maria De Filippi fa uso di botox? Il commento di un utente

Sul web le scrivono di tutti i colori, c’è anche chi pensa che Maria De Filippi si sia rifatta. il dubbio è sorto sul web quando un utente ha fatto notare un insolito gonfiore nel volto della conduttrice. Maria De Filippi, infatti, è apparsa, nel selfie dell’amico e conduttore Gerry Scotti un po’ gonfia sulle guance.

L’utente crede che la conduttrice di Uomini e donne e Amici abbia fatto uso di botox come molte delle sue colleghe. Non è facile apparire sempre giovani e belle, c’è chi ha comunque avuto un dono da madre natura e chi usa qualche espediente.

Maria, lo scatto che scatena la polemica

La foto di Maria De Filippi che ha scatenato la polemica sui social è il selfie che Gerry Scotti ha teneramente condiviso sul suo profilo instagram. Il bel presentatore, apparso anche notevolmente dimagrito, ha voluto omaggiare la sua collega e amica con un pensiero sui social che purtroppo è stato anche attaccato dagli haters.

La presentatrice non ha mai detto di essere contro la chirurgia, ma sicuramente non ne ha mai fatto uso. Il suo corpo bello e tonico anche per via del suo amore per lo sport. Forse, col passare degli anni, si è concessa qualche trattamento per ridare tono e vitalità alla pelle del viso, ma questo non fa di lei una donna che si arrende alla plastica o schiava della sua immagine.

Ecco la foto messa sotto torchio.