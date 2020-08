Maria De Filippi “A letto è una p***”: i rapporti con Costanzo, Signorini svela tutto

Il giornalista ha deciso di raccontare cosa accade tra la Maria Nazionale ed il marito Maurizio Costanzo, senza nascondere i particolari a lui noti.

Alfonso Signorini mentre si parlava di coppie bianche, ha deciso di parlare del rapporto particolare che esiste tra Maria De Filippi ed il marito Maurizio Costanzo.

Le dichiarazioni un po’ piccanti di Alfonso Signorini

Il giornalista ha fatto le sue dichiarazioni durante il programma CR4 – La repubblica delle donne di Chiambretti. Si stava parlando delle coppie bianche, cioè coloro che non hanno rapporti.

Quando si è chiesto se ne conoscevano alcune vip e Signorini ha nominato Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Signorini ha detto che le coppie Bianche sono sempre esistite fin dai tempi antichi. Ha poi aggiunto che:

“Sono 24 anni che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in camere separate, ma nella stessa casa.”

Ha proseguito dicendo che non si tratta di un’abitazione enorme e che quindi le stanze sono vicine. E qui arriva la rivelazione piccante, cioè che La De Filippi ha sempre dichiarato di

“essere una pippa per quanto riguarda il sesso. Quindi avrà altre soddisfazioni nella sua vita”.

Un rapporto da non fraintendere

Una coppia bianca non si ama di meno rispetto a quelle che non lo sono. Su questo punto Signorini è categorico: Maurizio Costanzo ama alla follia Maria e sono una coppia molto solida.

Il sesso non sarebbe al centro del loro rapporto, probabilmente qualcosa ci sarà nel loro rapporto, non è detto che non succeda più nulla nel loro letto.

Maurizio Costanzo ha dato una spiegazione del perché dormono in stanze separate in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Dice che ama guardare la televisione di notte, spesso fino alla mattina, un’abitudine che giudica egli stesso come insopportabile.

“Avremmo finito per litigare e invece, in 24 anni di matrimonio, non abbiamo bisticciato mai e direi che è un bel record.”

Non contento dice che russava anche molto forte e sarebbe stato molto fastidioso. Consiglia vivamente a tutti per avere un matrimonio lungo. La mattina si riuniscono, fanno colazione insieme e chiacchierano dandosi il buongiorno.