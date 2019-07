Maria De Filippi si separa da Maurizio Costanzo: beccata con un amico speciale in vacanza

Maria De Filippi in vacanza senza Maurizio Costanzo: ecco con chi è stata paparazzata la conduttrice milanese, le foto di Chi

La conduttrice milanese, Maria De Filippi, è stata paparazzata in barca dal settimanale Chi insieme ad altre persone.

Maria De Filippi in vacanza

Da poco più di un mese sono terminati i programmi, ideati e condotti, da Maria De Filippi. Anche quest’anno, la conduttrice milanese ha registrato un enorme successo e le sue trasmissioni rientrano tra quelle più amate e seguite della televisione italiana. Dopo mesi di duro lavoro, la regina delle reti Mediaset si è concessa qualche giorno di puro relax, così come mostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Nel dettaglio, Maria De Filippi ha deciso di organizzare una mini crociera in barca, in Corsica. Mentre suo marito è a Roma, nella città in cui vivono, la conduttrice si concede qualche giorno di vacanza insieme al suo staff. Dalle foto pubblicate dal settimanale, la moglie di Maurizio Costanzo è stata paparazzata in un bikini bianco e in grandissima forma. Con lei ci sono le persone che da anni collaborano alle trasmissioni: come il coreografo Garrison Rochelle . Al gruppo si è aggiunto anche il professore di canto della scuola di Amici, Rudy Zerbi. Una settimana in corsica e poi un’altra vacanza programma insieme al marito a Ansedonia.

Amici Vip, il nuovo programma della conduttrice pavese

Da settembre andrà in onda su Canale 5, un nuovo format: Amici Vip, condotto da Michelle Hunziker. Negli ultimi giorni, sul web sono stati svelati i primi concorrente che potrebbero far parte del nuovo programma delle conduttrice pavese: tra questi figura il nome dell’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti e il cantante Marco Carta. Quest’ultimo ha partecipato anche ad una delle edizione del talent show di Rai Uno Tale Quale Show, condotto da Carlo Conti.