La conduttrice tv rivela alcuni dettagli sulla sua vita privata e in particolare il grande lutto per la morte del padre.

Dopo quell’evento, per Maria e per la sua famiglia è cambiato tutto. È successo all’improvviso, quando la donna aveva 28 anni…

Maria De Filippi si confessa sul gravissimo lutto

Maria De Filippi non ama stare al centro dell’attenzione e di rado è ospite di programmi televisivi per rilasciare interviste.

Lo ha fatto con Fabio Fazio e ora con Mara Venier, collega nella professione e grande amica nella vita privata.

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, andata in onda domenica 11 ottobre 2020, Maria De Filippi è stata ospite del programma di Rai 1 e ha approfondito i dettagli di alcuni eventi della sua vita.

La conduttrice di Uomini e Donne ha toccato temi privati, come il rapporto con Maurizio Costanzo o quello con il padre, che è venuto a mancare quando Maria aveva 28 anni:

“A mio padre fu diagnosticato un tumore al pancreas. È stato operato e poi per alcune complicazioni è passato in terapia intensiva. Lì è stato per un anno e mezzo.”

La voce rotta dal pianto della conduttrice TV

La De Filippi si è voluta aprire con Mara Venier e nel ricordare quei terribili momenti non è riuscita a trattenere le lacrime.

Maria si è emozionata e ha interrotto il suo racconto per riprendersi:

“Non è facile… per un anno è mezzo siamo andati avanti così, io andavo a trovare mio padre, mentre mio fratello restava nel parcheggio perché aveva paura degli ospedali. Questa cosa ci ha devastato.”

La De Filippi ha raccontato di come la sua famiglia abbia tentato di riabilitare il padre trasportandolo in clinica e di come questi sia venuto a mancare all’improvviso “in una sera di agosto”.

“Questi dolori ti accompagnano per tutta la vita, ci impari a convivere e a metabolizzarli.”

I fan della conduttrice non si aspettavano un simile dolore nella vita di Maria. Una donna che appare sempre forte e determinata, che è diventata così anche per le esperienze complesse che ha vissuto.