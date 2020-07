Maria De Filippi sottoposta a 6 test sierologici: costretta a viaggiare con il pulsometro

Uno strumento medico indispensabile per Maria De Filippi: il covid ha terrorizzato la conduttrice

Maria De Filippi è attualmente impegnata su diversi fronti. Anche se Uomini e Donne, C’è posta per te, Amici e gli altri programmi della Queen sono in pausa estiva, la donna non smette di portare avanti i suoi progetti.

In onda adesso c’è anche Temptation Island, che non è stato facile da mandare in onda a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Con il Coronavirus, infatti, Maria De Filippi ha un rapporto molto particolare…

Temptation Island 2020 e Coronavirus

Temptation Island 2020 è decollato su Canale 5 ma non senza difficoltà. La De Filippi, che produce il reality con la sua casa di produzione, la Fascino, ha dichiarato infatti che i preparativi sono stati “laboriosi” a causa del Coronavirus.

Tuttavia, alla fine, grazie all’isolamento e ai test effettuati a tappeto su tutto il cast e gli addetti ai lavori, si è scelto di organizzare comunque la trasmissione, regolarmente in onda nel corso dell’estate.

Il terrore e i 6 tamponi effettuati

Maria De Filippi ha dovuto fare i conti con il Coronavirus anche nel privato. Nel corso di una lunga intervista al settimanale Oggi, la conduttrice ha spiegato come il Covid-19 l’abbia a dir poco spaventata.

“Non è stata una passeggiata. Ho fatto ben sei test sierologici e messo in atto mille precauzioni”.

Durante il lockdown, la presentatrice ha continuato a lavorare nonostante fosse terrorizzata per via della paura di essere contagiata dal Covid-19.

“Dovevo vedere gente di continuo. Ho sempre viaggiato con il pulsometro per provare la saturazione. Ero angosciata!”

La conduttrice era angosciata non solo per sé, ma anche per Maurizio Costanzo che ha un’età avanzata e, in caso di contagio da Covid-19, sarebbe stato uno degli eventuali soggetti più a rischio.