Ognuno ha una propria chiave di lettura e valuta in base alle proprie preziose competenze. Maria De Filippi, rispetto ai personaggi televisivi che hanno raggiunto l’apice della popolarità grazie ai suoi show, ha solo considerazioni positive. Di critiche nemmeno l’ombra.

In una recente intervista rilasciata al periodico Gente, la cinquantottenne milanese racconta, a volte incespica nelle spiegazioni, snocciola aneddoti, elenca curve d’ascolto e tira fuori le sue verità.

Oltre ad elogiare i vari astri nascenti del talent show Amici, Maria De Filippi si è lasciata andare ad alcune considerazioni personali sui protagonisti del dating show Uomini e Donne. Tra questi, Giulia De Lellis.

Nel corso della sua intervista fiume, la regina di Canale 5 ha elogiato la personalità della prorompente influencer di Instagram ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Giulia De Lellis. Nella sua approfondita analisi, risaltano grandi lusinghe e ricami labiali:

“Ho conosciuto Giulia a Uomini e Donne quattro anni fa, Andrea Damante era tronista, lei corteggiatrice. Arriva questa ragazza di Pomezia e subito capisco che ha qualcosa in più, piglio importante, carattere forte e intelligente, istintiva. Ma non si sarebbe mai aspettata il successo che ora ha raggiunto, qualcosa che le è scoppiato in mano. Credo che ad un certo punto Giulia si sia come guardata da fuori, con stupore”