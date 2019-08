‘Sono stata molestata’ da Maria De Filippi alla inquietante esperienza: il brutto racconto dell’ex tronista

Il programma di Maria De Filippi continua a far parlare di sè. Dopo l’ondata polemica di Mario Serpa arriva la confessione delle molestie

Maria De Filippi ha sempre amato il suo programma Uomini e donne anche per la capacità di raccontare, nel bene e nel male, la verità dei suoi protagonisti, tronisti e corteggiatori.

La Dallari molestata sotto casa

Valentina Dallari, amatissima ex tronista del dating show pomeridiano di Maria De Filippi, fa preoccupare i fan raccontando la sua brutta avventura di qualche ora fa. Valentina, ex tronista di Uomini e Donne attualmente famosa dj, qualche ora fa tramite social ha confessato un fatto gravissimo accaduto poche ore prima. Stando al suo sfogo social la dj è stata molestata da uno sconosciuto. Nel dettaglio racconta che si trovava al parco e un estraneo l’ha inseguita fino sotto casa chiedendole con insistenza, anche mentre stava cercando di aprire la porta per mettersi al sicuro, di uscire con lui. Su Instagram, ancora visibilmente scossa, racconta:

Mi ha rotto le p*lle, chiedendomi di uscire ottanta volte.

Sulla sua fuga aggiunge:

Mi sono dovuta inventare mille scuse, non andava via. A me così sembrava un po’ troppo.

Chissà che la bella giurata di All Together Now sia riuscita a denunciarlo e che presto vengano presi provvedimenti.

Valentina Dallari e il libro in uscita sulla sua malattia

La bella dj, diventata nota a livello nazionale grazie a Maria De Filippi, con una forza incredibile, e grazie ad un team medico, è riuscita a rialzarsi dopo l’anoressia. Un periodo della sua vita molto difficile e intenso del quale non ha mai fatto mistero, anzi ha sempre condiviso la sua battaglia cercando di sensibilizzare più persone possibile riguardo questa subdola e devastante malattia.

A tal proposito Valentina Dallari ha deciso di scrivere un libro, intitolato ‘Non mi sono mai piaciuta‘, dove si mette totalmente a nudo raccontando i terribili momenti che ha vissuto anni fa.

Ho il piacere di presentarvi il mio libro. Sto morendo dall’ansia ragazzi, non riesco a respirare. Il libro si chiamerà ‘Non mi sono mai piaciuta’ e, come vi ho già spiegato è interamente scritto da me.

E sull’imminente uscita dichiara:

Rimanete sintonizzati perché ci saranno tantissime altre sorprese prima dell’uscita ufficiale del libro, ovvero a fine settembre.

Non ci resta che attendere per scoprire cos’ha in serbo la bellissima Dallari.