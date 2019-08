Maria De Filippi ‘Io e Maurizio abbiamo fatto la separazione’: la confessione inaspettata

Maria De Filippi, la confessione inattesa sul matrimonio con Maurizio Costanzo: ‘Abbiamo fatto la separazione’. Ecco quanto rivelato dalla conduttrice

Maria De Filippi è tra le conduttrici più ammirate e stimate del panorama televisivo italiano, per la sua acutezza intellettuale e sensibilità.

Attualmente, la conduttrice pavese, si sta godendo insieme a suo marito, il celebre giornalista Maurizio Costanzo gli ultimi giorni di relax nella loro villa ad Ansedonia, Toscana, prima dell’inizio di una nuova ed impegnativa stagione televisiva, tra giri in barca e full immersion nella lettura.

Maria De Filippi confessa: ‘Io e Maurizio abbiamo fatto la separazione’

La conduttrice pavese e Maurizio Costanzo, come è noto sono sposati da ben 23 anni, dal 1997.

La coppia si appresta infatti alle nozze d’argento rivelando ai giornali che in questi anni li loro rapporto è più vivo che mai, e che è mutato e maturato.

A mesi di distanza dalla messa in onda di ‘Uomini e Donne’ spunta fuori un particolare inerente al matrimonio della celebre coppia, riguardante la ‘separazione dei beni’.

Infatti nel corso di una discussione con l’Ex Dama del Trono Over, Angela De Iorio, la conduttrice le ha chiesto se in caso di matrimonio sarebbe stata disposta alla ‘separazione dei beni’.

In questo frangente Maria De Filippi ha dichiarato che quando nel 1997 si è unita in matrimonio col giornalista, ha deciso di voler procedere con la separazione dei beni:

‘Penso di essere l’unica ad avere voluto la separazione dei beni’

una confessione privata, che ha spiazzato l’intero pubblico. La conduttrice infatti raramente si lascia andare ad affermazioni di questo genere.

Maurizio Costanzo, la paura di morire lasciando sola la sua Maria

In una recentissima intervista al settimanale ‘Chi’, il giornalista Maurizio Costanzo, si è lasciato andare ad una lunga intervista che ha toccato gli angoli più intimi della sua vita privata, il rapporto con Maria, i figli e poi quello con la morte.

Come ha già rivelato in diverse interviste, Costanzo, si dice orgoglioso e felice di aver avuto la possibilità di incontrare sul suo cammino una persona come Maria, con la quale da 23 anni vive un rapporto sano, sereno e sempre vivo.

Al settimanale, il conduttore del ‘Maurizio Costanzo Show’, come prima accennato, tocca il tema della morte, e della sua paura di lasciare sola Maria e i suoi figli. Ecco quanto rivelato: