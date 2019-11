Maria De Filippi ‘Viene in trasmissione senza mutande’: salta fuori il retroscena piccante

Maria De Filippi, scandalo nel suo programma: il giudice ‘è in trasmissione senza mutande’: il retroscena piccante del Talent più seguito dagli italiani

Tu Si Que Vales, è una delle trasmissioni più seguite dal pubblico italiano, che è giunta lo scorso 23 Novembre alla sua sesta puntata.

Un talent Show che riesce a regalare al pubblico in studio e da casa emozioni intense e tanto divertimento.

Condotto da Belen Rodriguez si avvale del giudizio di grandi nomi come Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Rudy Zerby, Gerry Scotti, e da quest’anno in qualità di giudice popolare, Sabrina Ferilli.

Durante l’ultima puntata dello Show, scandalo per una delle giudici, che ha dichiarato di essere senza intimo. Scopriamo di più.

Tu Si Que Vales, il siparietto piccante in diretta

Durante l’ultima puntata andata in onda Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono state protagoniste di un siparietto tanto piccante quanto esilarante.

Sul palco viene montata da parte della produzione di una particolare corda per l’esibizione di una coppia che dovrà cimentarsi in un particolare sport che vede una serie di acrobazie difficilissime. Uno dei giudici Teo Mammuccari per dimostrare quanto sia complicato l’esercizio in questione, prova lui stesso a fare gli esercizi.

Vedendo Sabrina Ferilli ridere, chiede lei di provare. Ed è qui che l’atmosfera di è fatta bollente nello studio di Tu Si Que Vales.

Scandalo a Tu Si Que Vales: la giudice popolare ‘è senza mutande’

Dopo la proposta di Teo Mammuccari alla Ferilli, arriva come un missile la provocazione di Maria De Filippi, la quale piuttosto che preoccuparsi dei rischi, chiede alla sensualissima e ironica giudice popolare:

‘Ma le hai le mutande?’

e Sabrina Ferilli risponde scatenata:

‘Non è che ha pensato: Ma te la senti’

poi aggiunge:

‘Non ce l’ho Maria, quindi sono ca*** vostri’

Per ‘sfortuna’ del pubblico, Sabrina Ferilli non ha portato a termine la sua prova, a seguito della dichiarazione bollente. Il siparietto bollente però ha molto divertito il pubblico in studio e a casa.