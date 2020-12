La conduttrice di Uomini e Donne come non l’avete mai vista. Lo scatto rubato è diventato subito virale sul web. Ecco come è stata immortalata.

Maria De Filippi è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano.

Regina di Canale Cinque, è molto apprezzata dagli spettatori per il suo lato umano e la sua semplicità.

Nelle ultime ore Queen Mary, così come i suoi fan amano soprannominarla, è finita nuovamente sotto i riflettori.

Cosa è accaduto? Pare che uno scatto al quanto singolare sia ritornato virale sul web.

La moglie di Maurizio Costanzo come non l’avete mai vista. Siete pronti a scoprire di cosa si tratta?

Lo scatto rubato fa il giro del web

La celebre conduttrice milanese, è tornata nuovamente a far parlare di se.

Nonostante i suoi guadagni stellari, che come ha rivelato il magazine The Italian Times superano i 10 milioni di euro annui, è rimasta comunque una donna umile e integra nei suoi valori.

A dimostrarlo lo scatto che la vede in una versione del tutto diversa rispetto, a quella a cui siamo abituati a vederla sul piccolo schermo.

La foto, risalente a qualche mese fa, la vede nell’intimità della sua casa mentre come ogni comune casalinga stira il suo pigiama.

Maria De Filippi, la confessione spiazzante su Arisa

La conduttrice di Amici è finita ulteriormente al centro delle cronache per una recente dichiarazione fatta durante l’ultima diretta dello storico talent.

Come è noto durante la puntata andata in onda lo scorso 12 Dicembre Letizia è stata eliminata. Ed è in questa occasione, per tirare su il morale alla concorrente, ha rivelato il motivo per il quale Arisa non fosse passata ai casting di Amici.

Secondo Maria De Filippi, il motivo sarebbe riferito al fatto che l’attuale Prof. di Canto, la quale al tempo indossava gli iconici occhialoni neri, non fosse per questo abbastanza telegenica:

‘Tanti anni fa venne a fare un provino ad Amici e qualche imbecille alla porta non la fece entrare perché decise che non era telegenica. Quindi lei a me non arrivò mai’

e ancora:

‘Ma non si è arresa perché non è entrata ad Amici, è andata avanti’

ha concluso la conduttrice, salutando Letizia e intimandola di non abbandonare il proprio sogno, ma piuttosto di continuare rincorrerlo senza arrendersi dinanzi agli ostacoli.