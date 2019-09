‘Deve abbandonare il trono’ anticipazioni Uomini e Donne 26 settembre, la decisione improvvisa

Uomini e Donne News, uno dei nuovi tronisti del dating show di Maria De Filippi ha deciso di abbandonare il trono: il motivo sorprende

Le prossime puntate di Uomini e Donne, il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, saranno ricche di colpi di scena. La padrona di casa smaschera un corteggiatore che ha cercato di raggirare le regole del programma mentre uno dei nuovi volti decide di abbandonare per un sorprendete motivo.

Maria De Filippi manda via un corteggiatore

Come già anticipato, le prossime puntate dedicate al trono classico di Uomini e Donne saranno ricche di colpi di scena. Uno dei nuovi corteggiatori, Javier, noto al pubblico per aver partecipato a Temptation Island è stato smascherato dalla padrona di casa. Per quale motivo? In studio è arrivata una segnalazione sul giovane nel quale si afferma che ha una relazione, questo ovviamente va contro le regole della trasmissione. Nonostante ciò, la tronista Sara decide di tenerlo e non credere alla segnalazione e i due sono anche usciti in esterna.

Ma nelle ultime ore, è giunta una notizia che ha sconvolto i numerosi fan della trasmissione. Uno dei nuovi volti del dating show di Canale 5 ha deciso di abbandonare il programma. Per quale motivo?

Sara Tozzi abbandona Uomini e Donne

La giovane tronista del trono classico ha preso una scelta importante: abbandonare il trono per un motivo ben preciso. Sara Tozzi è uscita con qualche corteggiatore ma qualcosa le ha impedito di continuare la sua nuova esperienza televisiva.

La tronista modenese ha dichiarato che, durante le poche esterne fatte con alcuni corteggiatori, ha sempre pensato al suo ex fidanzato. Per tale motivo, non se la sente di prendere in giro nessuno e ha detto addio alla trasmissione. Sui social, i fan sono impazienti di scoprire quale sarà la nuova tronista, lo scopriremo presto.