‘E’ stato un inferno’ Maria De Filippi, problemi durante la registrazione di Uomini e Donne

Maria De Filippi è intervenuta durante una conferenza stampa. La conduttrice rompe il silenzio sul caos a Uomini e Donne: ‘E’ stato un inferno’. Complice prosegue, un problema personale della Cipollari

Nelle ultime ore Maria De Filippi ha tenuto una conferenza Stampa, per Amici, che debutterà in prima serata, più precisamente il prossimo 28 Febbraio.

La conduttrice in questi ultimi mesi è davvero impegnatissima, dovendo giostrare ben tre palinsesti, tra Uomini e Donne, Amici, e C’è Posta per te che vedrà il suo ultimo appuntamento il 14 Marzo, dopo di che verrà sostituito dal talent show Amici.

La conduttrice, a seguito della conferenza su accennata ha parlato anche del caos che in questi ultimi giorni aleggia intorno ad Uomini e Donne. Scopriamo di più.

Maria De Filippi: ‘Un inferno’

Queste ultime settimane sono state davvero infernali per la conduttrice di Uomini e Donne, la quale ha rivelato che momentaneamente sono state sospese le registrazioni del Trono Classico mentre probabilmente domenica prossima si terranno quelle del Trono Over, in quanto il materiale registrato si esaurirà nel corso di questa settimana:

Maria De Filippi: ‘Un inferno per un problema di Tina Cipollari’

Poi la conduttrice rimarca, parlando di un presunto problema personale della sua opinionista Vamp, che sarebbe stato complice di questo caos ad Uomini e Donne:

‘Anche per un problema personale di tina cipollari, le registrazioni di Uomini e donne sono state un inferno’

Maria De Filippi però non approfondisce la questione in merito. Le sue parole un attacco seppur da leggere tra le righe, all’acerrima nemica di Gemma Galgani?