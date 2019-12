‘Niente attrazione fisica con Maurizio’ Maria De Filippi confessa la verità sulla relazione nata dietro le quinte

La moglie di Maurizio Costanzo confessa di non essere stata attratta fisicamente da lui, ecco i particolari delle confessioni intime di Maria De Filippi

La conduttrice Maria De Filippi si lascia andare a confessioni intime sulla sua vita matrimoniale con Costanzo in un’intervista senza filtri. Ecco cosa ha dichiarato

Maria e Maurizio la coppia regina della tv

La coppia più affiatata della tv è di sicuro quella formata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

I due sposati dal 1995 hanno saputo colmare la differenza d’età e superare i momenti difficili che inevitabilmente si sono sicceduti alla separazione di Costanzo dalla seconda moglie Marta Flavi.

Il conduttore che con la De Filippi è arrivato alle quarte nozze, conobbe Maria mentre era ancora sposato con la bionda conduttrice, nel 1989 ed i due iniziarono la loro storia dopo la separazione del giornalista e conduttore.

In tv sono una coppia sia sentimentalmente che lavorativamente e da tuti sono rispettati e apprezzati sia come conduttori che come autori dei principali programmi delle reti Mediaset.

“Non ero attratta” la confessione della De Filippi

Di recente il conduttore 81enne ha dichiarato che l’unica paura che lo attanaglia all’idea della morte è quella di lasciare la sua inseparabile Maria De Filippi che è sia moglie che amica.

La De Filippi nell’ultima intervista al settimanale Diva e Donna la conduttrice ha confermato il grande rapporto di affetto e stima che la lega al marito ma si è spinta in una confessione più privata.

“Non ho avuto attrazione fisica all’inizio perché era il mio capo. Mi piaceva molto il suo cervello”

Il marito di Maria non avrebbe mai pensato di arrivare a 25 anni di matrimonio ma evidentemente la formula del loro rapporto basato sulla condivisione degli interessi ma anche di alcune libertà e spazi propri, funziona.

“Il segreto primario deve essere l’amicizia, il sostegno reciproco e poi dopo l’amore”

ha dichiarato infatti Maurizio Costanzo, dedicandole una frase dolcissima come riporta viagginews:

“Vorrei proprio dirle che sono contento di averla inconrata quella mattina a Venezia, al Festival del Cinema”.

Parole dolcissime che profumano d’amore.