Maria De Filippi troppo botulino sulle guance, volto tumefatto dai ritocchini: le foto di Striscia non lasciano dubbi

La amatissima conduttrice di Uomini e donne e Amici, Maria De Filippi ha fatto un abuso di botulino? Striscia la smaschera

Il tg satirico di Striscia la Notizia da anni cura la rubrica “Fatti e Rifatti”. I servizi inseriti dagli autori del programma di Canale 5 prendono di mira personaggi famosi dello spettacolo italiano, come Maria De Filippi in questo caso, mettendo a confronto vecchie foto e scatti attuali.

Proprio così i vip vengono smascherati, provando che abbiano ceduto alla chirurgia estetica e si siano rifatti. Questa volta a cadere nelle grinfie di Jerry Scotti e di Michelle Hunziker è proprio Maria De Filippi.

I ritocchi di Maria De Filippi

Neanche Queen Mary è stata lasciata fuori da Striscia la Notizia e dalla rubrica “Fatti e Rifatti”. Nelle scorse puntate, la rubrica ha preso in esame varie foto della conduttrice di successo, provando si sia rifatta.

I due presentatori del tg satirico ci sono andati giù pesante, tanto che, dopo il servizio in questione, hanno affermato preoccupati:

“Speriamo che Maria ci segua anche dopo questo servizio…”

Dopo aver fatto vedere una breve biografia della De Filippi, arriva il momento dello “scanner test”. La voce fuori campo di Jerry Scotti, nel frattempo, spiega:

“Analizziamo il viso, il computer ha rilevato una leggera anomalia. Dal confronto con le foto del passato sembra che Maria sia ricorsa a punturine rivitalizzanti. Davvero Maria le hai fatte?”.

La replica della conduttrice

Maria De Filippi è una donna molto autoironica e in passato non se l’è mai presa anche quando è stata attaccata o imitata per la sua particolare voce.

Questa volta, però, Maria ha risposto alle insinuazioni con il gesto dell’ombrello. Dopo aver mostrato l’immagine dei ritocchi, infatti, si è passati a quella che vede la conduttrice di Canale 5 da anziana.

La De Filippi risponde in modo gentile con un gesto dell’ombrello multiplo, a ripetizione, mentre la voce fuori campo commenta: