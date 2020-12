Maria De Filippi terrorizzata dal figlio ‘…Gli facevo schifo’: il retroscena da brividi

La conduttrice ha spiazzato tutti con una confessione da brividi sul rapporto e gli incontri con il figlio Gabriele: il retroscena privato.

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate e seguite dal pubblico italiano.

Regina di Canale Cinque di recente si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera spaziando dalla vita professionale a quella privata.

In esclusiva per i lettori della nota testata, un inedito retroscena inerente al suo privato familiare. Scopriamo maggiori dettagli.

Il retroscena privato

La conduttrice di Uomini e Donne si è lasciata andare ad alcuni aneddoti privati. In particolare parlando di uno dei giorni che in assoluto vorrebbe rivivere, Maria De Filippi ha citato un momento molto speciale della sua vita insieme a Maurizio Costanzo.

La presentatrice racconta infatti le emozioni provate la prima volta che ha incontrato Gabriele, il figlio che ha adottato insieme al celebre giornalista che oggi ha 28 anni:

‘Quando ho incontrato per la prima volta Gabriele lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare. Pensavo: e se gli faccio schifo’

poi continua rivelando la cosa che nella sua vita la terrorizza di più, la malattia e la sofferenza. Ecco quanto dichiarato in merito:

‘La malattia, ho il terrore della sofferenza per me e per le persone a cui tengo’

ha concluso sull’argomento.

Maria De Filippi: ‘Un panico così forte ‘

Il focus dell’intervista si sposta poi dal piano privato a quello professionale, e parlando di una delle esperienze lavorative che sicuramente rivivrebbe volentieri c’è senza dubbio la prima serata del Festival di Sanremo nel 2017 insieme a Carlo Conti.

Maria De Filippi ricorda, come se fosse ieri, il panico e la paura di quei momenti:

‘La prima serata di Sanremo, ero terrorizzata, non ho mai avuto un panico così né alla maturità né alla laurea’

e ancora:

‘Avevo la salivazione azzerata, continuavo a camminare con lo sguardo fisso e le labbra che si accartocciavano all’indentro’

per non parlare della paura di cadere dalle scale, motivo per ha preferito di ‘non farle’ ha raccontato al Corriere. Poi conclude, asserendo che se potesse tornare indietro rivivrebbe quella situazione in maniera completamente diversa.