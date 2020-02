‘Non sono gli ospiti a pagare i regali’: la verità sui doni di C’è Posta per te lascia il pubblico basito

Chi paga per i regali che vediamo ogni settimana a C’è posta per te? Finalmente la verità: a svelarla una grande amica di Maria De Filippi.

La bravissima conduttrice Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La sua conduzione televisiva spazia tra diversi programmi, tra cui Amici di Maria De Filippi, Tu si que Vales e C’è posta per te. Ed è proprio in quest’ultimo che la conduttrice ha svelato chi è che si occupa di pagare i regali che spesso vediamo nella trasmissione in onda il sabato sera.

Maria De Filippi, ecco chi paga i regali degli ospiti

La bravissima conduttrice di canale Cinque, nell’ultima puntata della trasmissione di C’è posta per te, è tornata in compagnia della bravissima conduttrice di Domenica In, Mara Venier. Una sorpresa che è piaciuta molto al pubblico di Canale Cinque.

Una sorpresa molto gradita dal pubblico e la stessa Mara ha voluto confessare qualcosa che Maria non si è mai permessa di menzionare. Come sanno in tanti, spesso all’interno della trasmissione, oltre a riconciliazioni tra parenti e fidanzati, spesso ci sono famiglie che vorrebbero fare regali ad una persona speciale, magari alla propria mamma, figlia o fidanzata.

La stessa cosa è successa nell’ultima puntata dove un giovane ragazzo, ha raccontato di aver perso la madre della propria bambina in un incidente stradale. Dopo aver raccontato i dettagli, si è scoperto un dettaglio clamoroso.

Mara Venier e Maria De Filippi, ecco chi fa i regali agli ospiti

Dopo aver raccontato alcuni particolare della vita, il giovane ha ricevuto un regalo direttamente da Mara Venier. Il regalo era un bellissimo viaggio in Crociera, ma quello che ha sorpreso tutti è stato quanto raccontato dopo.

La Venier infatti si è fatta scappare un dettaglio che la De Filippi non ha mai voluto rivelare.

“Scegliete voi il posto dove andare, tanto paga Maria. Visto che paga Maria qual è il posto più costoso dove andare? I Caraibi?”

In tanti si sono chiesti se l’affermazione della Venier fosse vera e in realtà è proprio cosi. I regali che ricevono gli ospiti sono offerti proprio da Maria De Filippi.

Era risaputo che Maria De Filippi fosse una donna di cuore, ma questo sottolineato ancora di più quanto fosse umile e piena d’amore la conduttrice di Canale Cinque.