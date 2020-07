Maria De Filippi, colpo di scena in Rai: quale trasmissione le hanno affidato

Maria De Filippi, colpo di scena in Rai: quale trasmissione le hanno...

Maria De Filippi e il suo graditissimo ritorno in Rai. La brillante conduttrice di Canale 5 è pronta a dare il suo contributo significativo nella prossima stagione televisiva.

“A volte ritornano”, si suol dire. E questo, signori miei, è proprio il caso della conduttrice Maria De Filippi. La leggendaria regina di Canale 5 sarà una dei nuovi leader del palinsesto 2020/2021 della Rai.

A divulgare tale comunicazione ci ha pensato l’ufficio stampa dell’emittente televisiva, contestualmente alla presentazione dei nuovi palinsesti. Per la prossima stagione televisiva la Rai ha promosso tutti i grandi conduttori della programmazione 2019/2020 e ha introdotto un’unica novità.

Amadeus sarà al timone della trasmissione Soliti Ignoti e del Festival della canzone italiana. La radiosa Milly Carlucci spadroneggerà a Ballando con le stelle. Carlo Conti condurrà Tale e quale show e, dulcis in fundo, non mancherà Mara Venier alla conduzione di Domenica In.

Maria De Filippi, asso pigliatutto: quale trasmissione televisiva di Rai Uno le hanno affidato

L’unica eccezionale new entry sarà la presenza di Maria De Filippi, regina indiscussa di una serata prevista per il 25 novembre. Il fiore all’occhiello di Mediaset esordirà a Rai Uno per presentare, assieme all’attrice Sabrina Ferilli e alla cantante Fiorella Mannoia, una soirée di musica e intrattenimento, dedicata alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Ai piani alti di Viale Mazzini sono fortemente convinti che questo trio incarni il connubio perfetto e il giusto spirito per ottenere grandi numeri in termini di share. Si tratta di un trio innovatore, in grado di sapersi distinguere nel settore di loro competenza.

Per la Rai è un onore e un privilegio coinvolgere Maria De Filippi in questo progetto, con il quale si accinge ad affiancare alcuni tra i più importanti personaggi del panorama televisivo e musicale. Un evento che avrà uno straordinario successo e porterà in Rai il pubblico della De Filippi.