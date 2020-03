Maria De Filippi perde la testa: l’amico turbato dalla sua reazione in Tv

Non avevamo mai visto così Maria De Filippi: la nota conduttrice ha letteralmente perso la testa. L’amico e collega si preoccupa per lei

La bravissima Maria De Filippi è tornata sotto la luce dei riflettori, questa volta però pare che centri un atteggiamento strano avuto durante l’ultima puntata del serale di Amici.

Maria De Filippi strano atteggiamento durante il serale

La bravissima conduttrice di Amici ha preoccupato i fans durante l’ultima puntata del talent-show. La conduttrice infatti ha avuto un atteggiamento al quanto strano, quasi insolito rispetto al suo carattere mite. La conduttrice infatti pare che abbia perso le staffe reagendo con toni aggressivi, nei confronti di alcuni professori e alcuni concorrenti del programma.

Eppure Maria De Filippi si è sempre mostrata calma e comprensibile in ogni occasione, ma chissà per quale motivo, questa volta la conduttrice non è riuscita a mantenere la calma.

Amici rabbia della conduttrice

La terza puntata di Amici pare che sia iniziata con il piede sbagliato sopratutto per Maria De Filippi. La conduttrice infatti ha letteralmente perso il controllo scagliandosi contro Alessandra Celentano, Javier e infine Valentin, successivamente cacciato dalla trasmissione.

Insomma un atteggiamento decisamente fuori dal comune quello di Maria che ha sempre cercato di mantenere la calma sopratutto in questi casi. Tutto sarebbe successo quando alla votazione della giuria esterna al programma, Valentin non è riuscito a vincere la prova. Ma Maria non ha potuto sopportare la contestazione del giovane, cacciandolo dal programma. A commentare il tutto però è stato un caro amica della conduttrice che ha trovato insolito l’atteggiamento della collega:

“Stavo guardando la tv, stavo spippolando come si dice in Toscana, sarebbe cambiare canale da una parte all’altra e sono caduto in questa lavata di testa che stava facendo. Evidentemente era anche il clima, cioè quel silenzio, nello studio, nessuno, eccetera. Non so se con l’atmosfera normale, i ritmi veloci del programma normale con il pubblico… forse sì, l’avrebbe fatto lo stesso”

ha affermato in un intervista a Chi, Carlo Conti.