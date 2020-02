Una morte che spaventa tantissime persone quella che per Maria De Filippi rappresenta un limite, la sua più grande fobia

Tra i volti più amati della televisione italiana vi è sicuramente Maria De Filippi. Le sue trasmissioni sono amatissime dal pubblico e, come spesso accade, fanno un boom di ascolti. Nella sua ultima intervista, la conduttrice pavese ha rivelato un retroscena che non tutti conoscevano, le sue parole spiazzano i fan: ecco cosa ha detto.

Maria De Filippi e la sua paura

La sua bravura, professionalità e il suo carattere da donna forte l’hanno resa una delle conduttrici più amate del Bel Paese. Nella sua ultima intervista rilasciata a Che Tempo Che Fa, programma condotto da Fabio Fazio, la conduttrice pavese ha rivelato una delle sue più grandi paure.

Il conduttore ha affermato che la moglie di Maurizio Costanzo appare in tv come una donna molto impostata. Non è mancata la replica della regina degli ascolti che ha precisato che non è come sembra. In tale circostanza, la De Filippi ha avuto modo di rivelare cosa la spaventa.

Le parole della conduttrice pavese

Un’intervista interessante in cui Maria De Filippi si mostra con tutte le sue fragilità. Durate la chiacchierata con Fabio Fazio, quest’ultimo l’ha ringraziata per essere lì in studio consapevole di averla in qualche modo ‘costretta’ a prendere l’aereo, la sua più grande paura. Il conduttore, dopo il suo ingresso in studio, ha esordito:

“So che per te è una cosa complicatissima vincere la paura dell’aereo”.

La moglie di Maurizio Costanzo ha, infatti, precisato :

“Sì, ho paura. Una volta non l’avevo. Non ho neanche fatto un volo brutto.”

E poi ha aggiunto: