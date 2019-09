‘Maria De Filippi caccia via il corteggiatore bugiardo’: Uomini e donne, anticipazioni 24 settembre

Uomini e Donne anticipazioni oggi 24 settembre: Maria De Filippi su tutte le furie per una segnalazione

Oggi pomeriggio andrà in onda il secondo appuntamento settimanale con il trono classico di Uomini e Donne, programma campione d’ascolti, ideato e condotto da Maria De Filippi. Stando alle ultime anticipazioni, oggi in studio ne vedremo delle belle.

Il Riassunto della puntata di ieri

Nella scorsa puntata, Giulia ha incontrato in casetta ben cinque corteggiatori per scegliere il ragazzo da portare in esterna. Tuttavia, i ragazzi non sanno che le telecamere sono accese e cominciano a parlare delle due nuove troniste e delle loro aspirazioni e sogni futuri. Ma tra questi, emerge quanto affermato da Francesco che afferma, senza troppi giri di parole, gli piacerebbe salire sul trono di Uomini e Donne.

Il commento in questione non è passato inosservato alla giovane tronista che ha così deciso di prendere una drastica decisione: lo elimina, mentre Sara decide di tenerlo. La padrona di casa, alla richiesta di Sara, rimane senza parole. Per Giulia si presenta un nuovo corteggiatore già noto al piccolo schermo Javier,infatti, è un ex tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island ma la sua presentazione non convince in quanto appare troppo costruito. Per quanto riguarda Alessandro e Giulio invece sono usciti con la stessa ragazza ma il tronista napoletano l’ha eliminata mentre Giulio è disposto a conoscerla.

Maria De Filippi su tutte le furie

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, la puntata di oggi prevede un colpo di scena. In studio arriva una segnalazione che riguarda proprio il nuovo corteggiatore, Javier. Si scopre infatti che ha già una relazione, questo è un comportamento che va contro le regole del programma.

Il ragazzo ha cercato di raggirare le regole della trasmissione e Maria De Filippi, su tutte le furie lo invita ad abbandonare lo studio di Uomini e Donne.