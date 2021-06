Durante la lite abbiamo visto Maria De Filippi sotto una luce totalmente diversa in un episodio che rimarrà nella storia della televisione.

Maria De Filippi è una vera e propria leggenda della televisione italiana, una donna meticolosa, precisa, attenta e che sa quello che fa. In tv la vediamo sempre seria e rigida ma in realtà nel quotidiano risulta essere molto solare.

Spesso siamo abituati a vedere solamente il lato serio della De Filippi

Il suo lato più scherzoso la conduttrice l’ha mostrato soprattutto durante “Tu si que vales” ma anche durante lo stesso “Amici” abbiamo visto effettuare degli scherzi innocenti ai danni della collega ed amica Sabrina Ferilli.

A causa di quest’immagine seria che si è costruita negli anni però nessuno si sarebbe immaginato certi risvolti così esilaranti. Ad esempio risulta indimenticabile la scena in cui si lanciano delle torte lei e gli altri ospiti di “Striscia la Notizia“, episodio che andremo ad analizzare proprio quest’oggi.

A Striscia si è sviluppata una vera e propria guerra a torte in faccia

Come detto la carriera della signora è stata davvero lunga e brillante. Oltre ad aver condotto diversi programmi ed aver fatto da ospite o giudice, la De Filippi può vantare anche la conduzione del Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti.

Tornando alla lite successa a Striscia la Notizia, essa è avvenuta con i due professori ed amici Kledi Kadiu e Garrison Rochelle. A dare il via alla festa, tirando fuori una torta da sotto il bancone, proprio quest’ultimo.

Da quel momento è iniziata una vera e propria guerra alla glassa all’interno della trasmissione con la De Filippi in primo luogo rimasta in disparte per poi lasciarsi prendere dall’euforia generale. Alla fine è stata proprio la conduttrice ad avere la peggio con i due prof di Amici che si sono alleati per riempirle il volto di glassa.

Leggi anche —> Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa sbotta contro il Cavaliere: il VIDEO diventa virale