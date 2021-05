Anbeta, la verità sull’addio ad Amici: ‘Ho litigato con Maria De Filippi’

In tanti si sono chiesti come mai Anbeta abbia lasciato dopo tanti anni Amici. Solo oggi emerge la verità sulla lite con Maria De Filippi.

Una lite che è stata a lungo taciuta quella di Anbeta e Maria De Filippi. La ballerina professionista ha detto addio al talent proprio per dei disaccordi con la conduttrice.

Nel corso degli anni, sono tanti i talenti usciti da Amici che si sono affermati nel mondo dello spettacolo e tra questi c’è senz’altro anche lei che ha fatto sognare con le sue linee e i suoi momenti perfetti.

Maria De Filippi, la verità sulla lite con Anbeta

Ha fatto a lungo parlare di sé Anbeta Toromani, prima come allieva di Amici e poi come professionista dello stesso talent. La ballerina di danza classica che si classificò seconda nell’edizione del 2002, subito dopo Giulia Ottonello. Non riuscì a vincere ma arrivò ad un posto ambitissimo.

Oggi 41enne, ha realizzato il suo esibendosi su palchi prestigiosi e interpretando ruoli di rilievo in opere come Romeo e Giulietta, lo Schiaccianoci e Coppelia. Essere la ballerina professionista del talent che l’ha resa nota le ha dato tante soddisfazioni. Ci sarebbe stato uno scontro con Maria De Filippi a mettere fine alla collaborazione.

La lite con la padrona di casa

Secondo ciò che circola sul web, la conduttrice l’avrebbe ripresa per i suoi metodi:

«Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i commenti deve farli a casa sua e non davanti ad un ragazzo di vent’anni. Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare nei commenti. Specie tu, Anbeta. Non fare l’étoile che prende e se ne va».

Insomma sarebbe stato lo sfogo della conduttrice ad andare di traverso alla ballerina che ha poi deciso di lasciare per sempre il talent.