‘Ho scoperto il tumore dopo il programma’ Maria De Filippi, la confessione choc dell’ex volto di Uomini e donne

Maria De Filippi avrebbe accusato Teresa Cilia di essersi licenziata per soldi.

Lei grida dai social la sua triste verità

Dopo la guerra di questa estate via social tra Teresa Cilia e l’autrice di U&D Raffaella Mennoia ora la polemica si sposta in studio. Maria De Filippi tuona accuse non specifiche e la Cilia risponde

Le dichiarazioni di Teresa Cilia

le anticipazioni della registrazione del Trono classico di Uomini e Donne come si legge su Il Vicolo delle News la regina della tv Maria De Filippi sarebbe tornata a parlare della polemica legata all’abbandono di qualche appartenenente alla redazione per motivi economici.

Maria non avrebbe accusato nessuno in particolare, ma solo specificato che qualcuno sarebbe andato via per non aver ricevuto un aumento di stipendio.

Chi segue il programma e le polemiche correlate avrebbe a quel punto collegato a ciò la figura di Teresa Cilia ex tronista ed ex redattrice del programma.

Lei non si è lasciata sfuggire l’occasione per ribattere e in alcune Stories Instagram ha chiarito la sua posizione:

“Le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore”

scrive la Cilia con sottofondo la canzone di Ultimo Ti dedico il silenzio.

Poi spiega:

“Ho letto un po’ di cose..Ancora una volta è uscito il mio nome.

Io non rifiuto mai un lavoro e accetto tutto”

Teresa dunque smentirebbe di essere lei la persona di cui ha parlato Maria ma ammette che la sua vita non è stata molto facile per lei ed il marito Salvatore Di Carlo dal punto di vista economico:

“A Milano o a Roma la vita è più cara.

Non vi nascondo che abbiamo avuto delle difficoltà..devi lavorare in due per poter vivere bene..”

Poi la Cilia tira una frecciatina al programma Uomini e Donne

“Lasciamo stare le promesse che mi hanno fatto e non hanno mantenuto”

Ma allora come stanno davvero le cose tra Queen Mary e la Cilia?

La terribile notizia della malattia e l’abbandono del programma

La Cilia a questo punto rivela quello che è stato il vero motivo del suo abbandono del programma: la scoperta del tumore nel 2016 già affrontato anno prima

“Ho fatto un controllo 20 giorni prima di sposarmi ed è uscito fuori che la malattia era tornata”

I medici allora le avrebbero consigliato di prendersi una pausa da tutti gli impegni e stare con la sua famiglia.

Seguendo dunque i loro consigli Teresa avrebbe deciso di lasciare la redazione di Uomini e Donne dunque, non per motivi economici.

Fortunatamente in seguito questa diagnosi si è rivelata errata ma Teresa ha precisato che nonostante il brutto momento vissuto lei non ha mai voluto “giocarci su”

“A differenza di molti personaggi io non ho mai fatto la vittima per catturare follower..adesso però devo dire la verità altrimenti la gente non capisce”.

Alte precisazioni Teresa Cilia non può darne per motivi legali ma di certo la polemica non si chiude qui..