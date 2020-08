Kledi, le litigate con Maria De Filippi: ‘Se la prende quando…’

Approfondiamo insieme i principali punti dell’intervista di Pierluigi Diaco e Kledi Kadiu nel corso di Io e Te e in particolare le sue confessioni riguardo il carattere di Maria De Filippi.

In una delle scorse puntate di Io e Te, tra gli ospiti della trasmissione condotta da Pierluigi Diaco vi è stato il celebre ballerino Kledi Kadiu.

Il danzatore e maestro è stato portato al successo da Maria De Filippi grazie ai balletti a C’è posta per te e al suo inserimento all’interno della scuola di Amici.

Proprio con la De Filippi Kledi ha un rapporto speciale e ne parla spesso nel corso delle sue interviste, come in occasione di Io e Te, dove ha confessato:

“Siamo molto vicini, ha un fiuto particolare per le persone. Siamo sempre rimasti in contatto. Abbiamo lavorato insieme per 17 anni ed è una persona seria che apprezzo.”