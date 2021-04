Maria De Filippi a letto con Maurizio: ‘Mi chiede di indossare…’

Una confessione davvero bollente quella che si è concessa Maria De Filippi nel salottino divertente di Pio e Amedeo che ha fatto il boom di ascolti.

Un successone quello di Pio e Amedeo, con la loro Felicissima sera canale cinque ha sbaragliato la concorrenza. Uno dei punti di forza del programma senz’altro gli ospiti, tra cui anche l’amatissima Maria De Filippi.

Maria si è lasciata andare ad alcune confessioni intime che hanno lasciato senza parole tutti i telespettatori.

LEGGI ANCHE –> Maria De Filippi sanguinante: aggredita a Uomini e donne, scene censurate

LEGGI ANCHE –> Maria De Filippi non si trattiene: vola la dentiera a C’è posta per te

Maria De Filippi, a letto con Maurizio: le fantasie della coppia

Non potevano non invitare, nella primissima puntata di Felicissima sera Maria De Filippi: è sicuramente grazie a lei se dopo anni di gavetta il duo comico si è conquistato un posto in prima serata su una delle reti più seguite, canale cinque.

I due però non hanno risparmiato nemmeno ‘l’imperatrice di Mediaset’ rivolgendole una serie di domande piuttosto imbarazzanti alla quale Maria non si è rifiutata di rispondere.

L’obiettivo di Pio, ironicamente, era quello di far piangere la De Filippi per ascolti record. Maria però non ha pianto, sono stati i due comici a crollare parlando delle rispettive famiglie.

Maria senza filtri

Partono così, sul led, foto della vita di Maria: il rapporto con i cani e alcuni volti noti della sua trasmissione, come Gianni Sperti. Amedeo chiede ironico:

“Ti fa piangere?”

Ovviamente Maria subito replica con un No secco e i due non esitano a giocare sui ritocchini dell’opinionista:

“Comunque Gianni sta sempre a ristrutturarsi, ha approfittato del bonus 110%”

Maria però smorza il gioco con un complimento all’ex ballerino di Amici:

“Quanto siete cret..ni, è un bravissimo ragazzo”

Poi partono le domande più intime:

Maria confessa:

“Maurizio ha mai incontrato qualche tuo ex per strada?”

Le secca:

“No, io stavo a Pavia e lui a Roma”

Ma poi scatta anche la domanda sul tradimento alla quale la padrone di casa risponde affermativamente sostenendo che sia capitato a tutti. Maria ammette anche di aver rubato in passato per pagare delle multe senza rivelarle ai genitori. La conduttrice risponde anche senza filtri ad una domanda piccante:

“La prima notte Maurizio non ti ha chiesto una lingerie un po’ più spintarella?”.

Lei confessa:

“Tutte le sere me la chiede, di colori diversi”.

Insomma, Maria ha retto il gioco fino alla fine sorprendendo tutti.