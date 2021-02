Offesa brutale per Maria De Filippi: la regia copre l’audio della collega ma si sente tutto

La conduttrice di Uomini e donne è stata colpita sul lato più debole: Maria De Filippi, infatti, ha subito una grave offesa da una collega.

Nessuno si aspettava, per l’amata conduttrice di Uomini e donne e C’è posta per te, Maria De Filippi, un’offesa simile. Parole al vetriolo che hanno subito infiammato il web.

Non potevano passare inosservate queste esternazioni.

Colpire la conduttrice, sul punto più debole, non è propriamente corretto. Ecco cosa è successo.

Maria De Filippi offesa in diretta dalla collega al GF

Quest’anno il Grande Fratello Vip sta provocando una polemica dietro l’altra. È Maria De Filippi, questa volta, la protagonista di una discussione avvenuta nella casa più spiata di Italia. Signorini come commenterà l’accaduto? Maria com’è noto è una sua amica, quindi l’attacco non potrà cadere nel dimenticatoio.

Ovviamente, appena la regia si è accorta che le parole contro la conduttrice erano troppo dure e cattive, ha censurato la conversazione. Ma chi ha usato delle brutte parole contro Maria?

Pare che Alda D’Eusanio non si sia risparmiata: in una conversazione con Dayane Mello si è lasciata andare a delle considerazioni forti sulla conduttrice del programma pomeridiano:

“Lei è una che vive dentro la televisione dalla mattina alla sera. Non sa cosa è veramente avere un figlio”

La regia ha subito censurato la conversazione ma gli attenti utenti di Twitter hanno subito segnalato la cosa.

Parole al vetriolo contro la De Filippi

Un’uscita davvero infelice su Maria che non fa altro che peggiorare l’immagine pubblica di Alda già danneggiata dallo scivolone precedente che le ha quasi provocato l’espulsione dalla casa.

La conduttrice di Uomini e donne, come tutti sanno, ha un solo figlio: Gabriele Costanzo. Il ragazzo però non è suo figlio naturale, è stato adottato quando era un ragazzino. In Tv, Maria, a volte ha parlato di lui raccontando la difficoltà di diventare una mamma, la paura di non essere accettata.

Non è ben chiaro come si colleghi l’infelice frase con lo sfogo della Mello. Si spera che Alfonso possa chiarire il tutto in diretta, com’è giusto che sia.