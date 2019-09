Maria De Filippi, in dolce attesa mostra il pancione dopo l’uscita da Uomini e Donne: ‘L’ex tronista prese in giro della redazione’

Maria De Filippi, in dolce attesta un ex tronista del programma. Emergono nuovi particolari sulle bugie raccontate alla redazione del programma

Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi è finito ancora una volta sulla bocca del gossip. A riaprire una vecchia storia del programma, è stato proprio FanPage che ha raccontato come un ex tronista del programma ha tentato di ingannare la redazione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne Chiara Sammartino inganna Maria

Tutto risale prima della partecipazione al trono di Sara Affi Fella, quando Chiara Sammartino, una bellissima ragazza napoletana, ha cercato di ingannare la redazione. Il tutto è venuto a galla quando la giovane Chiara è stata scoperta insieme al suo corteggiatore Gabrio Gamma, uscire senza telecamera fuori dal programma. I due infatti si frequentavano fuori, ma sfortunatamente per loro, l’inganno è finito subito, quando i due sono stati beccati da due ragazze affezionate al programma di Uomini e Donne. Le giovani infatti sono intervenute all’interno del programma per testimoniare la frequentazione di Gabrio con Chiara durante il suo trono.

I due in un primo momento hanno cercato di smentire e di coprirsi a vicenda, ma le bugie non hanno retto alla pressione delle domande che venivano poste loro dalla redazione. Il programma ovviamente non ha creduto alle parole dei due amanti e come volevasi dimostrare i due hanno ceduto, raccontando la verità.

Chiara e Gabrio infatti hanno ammesso subito dopo di essersi frequentati fuori dal programma con la scusante di piacersi troppo.

Uomini e Donne, Chiara è incinta

Nonostante l’esperienza negativa durata poche settimane, la giovane oggi si è rifatta completamente una vita. La giovane napoletana infatti oggi è impegnata con un nuovo amore, Livio. I due si sono frequentati per molto tempo e qualche mese fa hanno annunciato sui social di essere in attesa del loro primo figlio. Una notizia che ha lasciato i fan senza parole.