“In TV grazie a Maurizio” Maria De Filippi confessa la spiazzante verità sul suo passato

La conduttrice ha ammesso in trasmissione di aver lavorato in tv solo grazie al marito Maurizio Costanzo. Ecco cosa ha dichiarato Maria De Filippi.

La regina della tv Maria De Filippi ha ammesso di aver beneficiato della popolarità del marito Maurizio Costanzo per lavorare in tv, ma svela anche il suo segreto per restare sulla cresta dell’onda.

La carriera di Maria De Filippi, Regina della tv

Maria De Filippi è da più di vent’anni una certezza per la tv italiana, con la conduzione di alcuni dei programmi più seguiti ed amati dal pubblico.

I format Amici, Tu si que Vales, Uomini e Donne hanno sempre share altissimi. La conduttrice è anche ideatrice di altri apprezzatissimi programmi come Temptation Island.

La De Filippi sembra avere una formula magica affinché tutto ciò che conduce è un successo assicurato, ma in realtà la semplicità è la sua vera forza.

Ha sempre ammesso anche le sue debolezze, come l’aver rivelato di dover contenere l‘ansia da diretta masticando caramelle, o il grande amore e senso di rispetto per suo marito Costanzo.

La confessione su Maurizio Costanzo

La “Queen Mary” non le manda mai a dire, ed è anche per la sua grande trasparenza che il pubblico la ama e la considera una certezza nella nostra tv.

Proprio su un argomento molto personale e che è emerso nuovamente durante la trasmissione Amici, nella fascia del Daytime, la De Filippi ha approfittato per chiarire la sua posizione.

Maria ha infatti ammesso con candore che anche lei ha iniziato a lavorare in tv grazie al fatto che era sposata con Maurizio Costanzo, giornalista e personaggio tv molto noto ed influente.

Non si vergogna a fare un’analisi concreta e sincera, a differenza di molti colleghi che invece negano quello che è comprensibile.

“Non avrei mai avuto la possibilità di fare un numero zero di un programma se non fossi stata sposata con Maurizio. Era vero!”

Infatti ammette ciò che le veniva detto all’inizio della sua carriera era vero, e non lei non lo vede come una critica come riporta anche Lanostratv.

Però allo stesso modo la De Filippi ha svelato che lo stare ancora in tv dipende poi solo dalla propri bravura: