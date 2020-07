Maria De Filippi corteggiata da un presentatore, Maurizio Costanzo trema

Maria De Filippi è “vittima” di un corteggiamento serrato, fatto da un uomo misterioso che fa tremare Maurizio Costanzo. Chi è il misterioso corteggiatore?

Maria De Filippi e il misterioso corteggiatore

Ma chi è questo uomo misterioso? I rumors dicono che sia il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini. Il conduttore insiste sulla presenza nella prossima stagione della De Filipp, nel cast del GF Vip. Secondo altre persone, le si vorrebbe offrire il ruolo dell’opinionista, in modo da affiancare al cantante Pupo.

Maurizio Costanzo e la sua opinione riguardo il Grande Fratello Vip

Maurizio Costanzo non nasconde quanto non ami questo programma e se Maria accettasse, è potrebbero nascere dei dissapori all’interno della coppia. Maurizio disapprova totalmente programmi reality, proprio come il Grande Fratello Vip. Basta vedere le sue dichiarazioni durante la passata edizione, mentre chiedeva la chiusura del programma:

“Chiudete il Grande Fratello Vip. Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. e diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte!”.

Un’altra dichiarazione contraria al reality si ha avuta con la squalifica di Salvo Veneziano e a seguito dei suoi commenti maschilisti rivolti a Elisa De Panicis:

“Il Grande Fratello è un programma che riserva spesso uno spettacolo indecente a causa del comportamento di certi personaggi. È il caso di questo tizio, un perfetto sconosciuto che venti anni fa ha goduto di qualche mese di popolarità salvo poi finire nel dimenticatoio. E alla prima occasione che ha avuto per tornare in televisione ha espresso il peggio di sé. Certa televisione di oggi andrebbe censurata: non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. Vuole dire che possiamo pure farne a meno”.

Quindi, come potrebbe reagire se la moglie partecipasse al Grande Fratello VIP?