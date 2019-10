Maria De Filippi, “Cerca avventure passionali dietro le quinte del programma” , la confessione di un volto noto del programma

Uomini e Donne è uno dei programmi della fascia pomeridiana più seguiti e amati dagli italiani. Nonostante siano passati tantissimi anni dalla prima puntata del dating show di Canale 5, la trasmissione di Maria De Filippi continua a fare boom di ascolti perché consente alle persone giovani e non di trovare l’altra metà e il divertimento non manca mai. In una recente intervista al settimanale Nuovo, un volto noto del programma ha espresso una suo opinione su una dama del parterre femminile.

Tina Cipollari parla di Gemma Galgani

Protagonista del trono over di Uomini e Donne è, senza alcun dubbio, Gemma Galgani. Da anni fanno molto divertire ai telespettatori i siparietti tra lei e la bionda opinionista e spesso questo continuo punzecchiarsi spinge la padrona di casa a ad intervenire per evitare scandali che però continuano a coinvolgere la trasmissione.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Tina Cipollari ha espresso il suo pensiero sulla dama torinese.

L’intervista al settimanale Nuovo

La bionda opinionista ha deciso di difendersi dall’accusa della dama rilasciando un intervista al settimanale diretto da Riccardo Signoretti. La dama ha più volte precisato in studio che non riesce a trovare il cavaliere giusto per lei perché l’opinionista li allontana.

Tina, intervistata da Simona Saia ha precisato:

«Una donna di quell’età secondo me dovrebbe comportarsi in maniera diversa. Invece di cercare storie passionali, perché a 70 anni una ha già dato, dovrebbe pensare ad altro.»

La bionda opinionista ha poi aggiunto: