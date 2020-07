Maria De Filippi furiosa, tradita durante le vacanze: ‘Chiamo i miei legali, non perdono’

Un fascio di nervi Maria De Filippi. Nell’ultima intervista, la conduttrice ha rivelato di essere stata trafita proprio durante le vacanze

Maria De Filippi non è solo la conduttrice dei suoi programmi, ma anche autrice e produttrice e li dirige a 360 gradi. Proprio per questa ragione, non ci sta proprio quando vengono avanzate dichiarazioni che insinuano falsità nei confronti dei suoi show.

In particolare, la De Filippi è molto legata alla redazione di Uomini e Donne, e non le manda a dire a chi denigra l’operato degli autori che collaborano fedelmente con lei da anni.

I tradimenti a Maria De Filippi

In una recente intervista rilasciata da Maria De Filippi su Nuovo, la conduttrice Mediaset si è aperta e ha rivelato che non riesce a perdonare i tradimenti.

La donna, che è e sarà sempre dalla parte della sua redazione, ha parlato di possibili denunce ai danni di ex partecipanti di Uomini e Donne, che spargono veleno attorno al programma tanto seguito di canale 5.

Pare che la Regina di Canale 5 stia subendo un tradimento proprio da chi ha reso famoso. Ma a chi si riferisce la conduttrice? In molti hanno pensato a un ex tronista che ha rilasciato delle incredibili dichiarazioni…

Partono le denunce per l’ex tronista?

L’ex tronista in questione altri non è che Lucas Peracchi, che recentemente si è scagliato contro Maria De Filippi e il programma Uomini e Donne, che, a della sua, sarebbe completamente falso.

Il modello si è sfogato su Instagram, scrivendo ad una fan:

“Ma in che mondo vivi? Credi ancora a Uomini e Donne? Sveglia! È televisione. Magari potessi raccontare tutto.”

Parole, quelle di Peracchi, che getterebbero ombre sulla trasmissione e che potrebbero non essere passate inosservate alla De Filippi e ai suoi collaboratori.

Lucas Peracchi se ne andò dal dating show, dopo essere stato scoperto dalla redazione: il tronista, infatti, aveva stretto un patto segreto con la corteggiatrice Giulia Carnevali. I due si frequentavano all’esterno, ma negli studi celavano il tutto, per rimanere il più tempo possibile nel programma e aumentare la loro popolarità.