Maria De Filippi è notoriamente molto paziente con i concorrenti, anche quelli più particolari. Questa volta però la conduttrice ha perso le staffe

Il programma condotto dalla bellissima Belen Rodriguez e altri due compagni di avventura è ripartito alla grande, stiamo parlando ovviamente di Tu Sì Que Vales. Come sempre alla postazione dei giudici troviamo Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Un squadra formidabile che ieri è stata messa in crisi da un concorrente particolare.

Maria De Filippi furiosa in studio

Durante l’ultima puntata del talent show, sembra però che Maria De Filippi abbia perso le staffe a causa di un’esibizione di un concorrente (cosa accaduta anche nella scorsa esibizione per una concorrente in vena di insulti). Siamo abituati a vedere sempre Maria con atteggiamenti molto accomodanti, ma questa volta a sembra che non si sia trattenuta. A scatenare la rabbia della conduttrice di Canale Cinque sarebbe stato un concorrente con delle pretese un po’ troppo insistenti.

A quanto pare il concorrente in questione che ha scatenato la rabbia della Queen di Canale Cinque è stato Pietro, un uomo di 72 anni che ha cercato in qualche modo di rendere “speciale” la sua esibizione.

La De Filippi caccia Pietro: “Per me puoi uscire”

L’esibizione di Pietro sembrava partire quasi bene, ma l’ira di Maria è arrivata proprio quando Pietro ha avanzato una richiesta al quanto assurda. Il 72enne, maestro di Yoga stava per esibirsi quando ad un certo punto ha fatto una richiesta assurda al programma:

“Devo fare un esercizio di yoga per cui avrei bisogno di una ragazza vergine”,

ha chiesto ironicamente il maestro, lasciando però perplessi i tre giudici:

“Avrei bisogno anche di un’autocertificazione per la verginità”

ha replicato l’anziano, scatenando a questo punto l’ira funesta di Maria:

“Ma dico come le può venire in mente….”.

ha esordito con rabbia la De Filippi, ma non è stata l’unica ad esprimersi, anche Rudy infatti si è scatenato contro l’anziano:

. “Pensavi di fare lo spiritoso. Ora la cosa migliore che puoi fare è chiedere scusa a tutti e andare via”

E cosi è successo, Pietro tra le urla del pubblico e le parole piene di rabbia dei due giudici, se ne andato via dal palco senza dire una paola.

“Si è auto-certificato come un cogl…ne ed è uscito”

ha esordito Maria continuando a condurre il programma.