La conduttrice Mediaset si stringe intorno al dolore della famiglia Merlo e si rende protagonista di un gesto encomiabile.

Tra i grandi assenti al funerale di Michele Merlo, l’ex concorrente di Amici strappato alla vita a seguito di una leucemia fulminante, annoveriamo Maria De Filippi. La conduttrice di Canale 5 ha disertato la funzione religiosa, svoltasi venerdì 18 giugno presso lo stadio di Rosà, in provincia di Vicenza.

Maria De Filippi porgerà le sue condoglianze in separata sede

Sebbene non abbia presenziato alla liturgia, si mormora che Maria De Filippi andrà a trovare la famiglia Merlo in privato, per porgerle le sue sentite condoglianze lontana da giornalisti e fotografi. Lo rende noto la testata online Fanpage:

“Oltre ad amici e parenti, personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, in molti si aspettavamo la partecipazione di Maria De Filippi ai funerali di Michele Merlo. La conduttrice non è stata avvistata tra i presenti alle esequie. Stando alle indiscrezioni che abbiamo raccolto sul posto, pare che De Filippi farà visita alla famiglia del cantante in privato, senza prendere parte ai funerali pubblici”

Un gesto semplice ed encomiabile. Con la sua proverbiale empatia e spiccata umanità, Maria De Filippi allevierà il dolore dei genitori di Michele, affranti per la tragica e prematura scomparsa del figlio.

Il saluto di Maria De Filippi a Michele Merlo: “Eri sensibile e speciale, fai buon viaggio” — tviweb (@TViweb) June 8, 2021

Apprezzo che Maria De Filippi non sia andata al funerale di Michele Merlo. C’erano cani e porci…personaggi politici fuori luogo che potevano anche evitare di presenziare — ✨ Happiness ✨ (@Happine94640745) June 20, 2021