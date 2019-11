Maria De Filippi, si allarga la famiglia: fiocco azzurro! A Uomini e donne la lieta notizia

Una notizia davvero molto bella quella che sta circolando in rete da poche ore. In casa di Maria De Filippi, a Uomini e donne, si appende il fiocco azzurro

Il Trono Classic di Uomini e Donne

I protagonisti di Uomini e Donne, la famosa e fortunata trasmissione di Queen Mary, sono tra i personaggi tv più amati di tutti i tempi.

Le loro storie entrano a fare parte della vita di ognuno, anche grazie il simpatico contributo dei commentatori Tina e Gianni ormai storiche colonne del programma.

Anche dopo anni che hanno abbandonato

il programma infatti molti di loro sono ancora seguitissimi sui social da centinaia di fan che non vedono l’ora di gioire con i loro beniamini per le belle notizie.

Come in questo caso è avvenuto proprio con una tronista storica, che ha da poco annunciato l’evento più bello per una coppia: l’arrivo di un bebè.

La nascita del figlio di Chiara Sammartino

La bella Chiara Sammartino ha occupato il Trono Classic della trasmissione di Maria De Filippi durante la stagione 2011/2012.

Edizione storica che ha visto la partecipazione insieme a Chiara anche di Francesco Monte, Cristian Galella e Giorgia Lucini.

Chiara al contrario dei suoi compagni di Trono non ha voluto continuare la carriera televisiva da cui si era allontanata forse anche a causa dello scandalo sorto proprio durante la trasmissione.

A fare nascere le voci era stata la sua storia, ovviamente tenuta nascosta a Queen Mary , con uno dei corteggiatori Gabrio Gemma.

I due effettivamente si erano frequentati anche dopo al di fuori della trasmissione, con numerosi fans che tifavano per la loro coppia, ma purtroppo la storia duro davvero poco.

In seguito Chiara ha ritrovato il sorriso con il suo attuale compagno e papà del suo piccolo Leonardo, Livio Rho.

È stato proprio lui ad annunciare l’arrivo del frugoletto di casa Sammartino dopo che nei mesi scorsi chiara aveva postato sul suo profilo moltissime foto di lei splendida col pancione e abbracciata al suo Livio.

Proprio Chiara ha postato poche ore fa una delle ultime foto prima del parto con una dedica commovente per il suo piccolo Leo nato da pochissimo .

“Qui eri ancora nella mia pancia e già ti amavo incondizionatamente, ora mentre guardo questa foto ti tengo tra le mie braccia e ancora non riesco a credere alla grandezza della vita”.

I fan hanno inondato la foto di cuori e fiori per il bimbo, tutti davvero felici per il bellissimo evento che ha vissuto questa giovane ed affiatata coppia.

Ecco Chiara sul Trono:

Chiara col pancione: