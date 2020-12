Maria De Filippi al Grande Fratello Vip: la sorpresa è per Tommaso Zorzi

L’ospite d’onore della ventinovesima puntata del GF Vip 5 è stata Maria De Filippi, che con la sua presenza ha creato un clima di euforia tra i protagonisti del reality show.

Da bravo padrone di casa, attento ai desideri dei suoi vipponi e pronto ad esaudire i loro sogni più reconditi, Alfonso Signorini organizza una gradevole sorpresa a Tommaso Zorzi.

Incontrare Maria De Filippi, si sa, è il sogno nel cassetto di milioni di ammiratori. Generazioni e generazioni di fan di tutte le età desiderano poterla incontrare. Il motivo? La conduttrice milanese, oltre ad essere la punta di diamante di Canale 5, è anche sinonimo di altruismo e umanità.

GF Vip 5, Maria De Filippi e la sorpresa a Tommaso Zorzi

La regina indiscussa dei people show Mediaset, idolo di Tommaso Zorzi, è stata chiamata da Alfonso Signorini per fare una sorpresa al gieffino. Si è collegata con la casa del Grande Fratello Vip e si è palesata al cospetto dell’influencer.

Non appena ha visto l’immagine di Maria De Filippi proiettata sullo schermo della stanza dei led, Tommaso Zorzi ha esclamato:

“Mi sto sentendo male, Alfonso! È come se un motociclista incontrasse Valentino Rossi!”

Visibilmente emozionato e incredulo, Tommaso ha ascoltato in religioso silenzio il monologo della De Filippi, da tempi immemori il suo idolo:

“All’inizio non mi eri simpatico. Sono convinta che c’è una parte di te che nessuno ha mai visto. Questa fragilità che hai, che mascheri per paura… Ho visto come avevi pudore del suo sentimento per tua madre. Ti ho visto litigare e discutere e lo fai quando stimi le persone… Sei uno di quello che discute per fare la pace”

Tommaso Zorzi, che in passato ha dichiarato di essere disposto a tutto per Maria De Filippi, si è prestato ad un simpatico sketch organizzato dagli autori. Gli è stata fornita una macchina fotocopiatrice per testare le sue abilità nel realizzare le fotocopie.

Dopo i primi fallimentari tentativi, il gieffino è riuscito a stampare due fogli e li ha mostrati con orgoglio alla conduttrice. Il sogno nel cassetto di Tommaso, infatti, è quello di esser scritturato da Maria De Filippi e diventare un suo fedele assistente.

Alla fine dello sketch, la conduttrice si è collegata con il resto della casa e si è interfacciata con gli altri vipponi salutando in maniera particolare Andrea Zelletta, Sonia Lorenzin e Andrea Zenga.