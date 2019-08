‘E’ incinta’ Maria De Filippi, arriva la lieta notizia dopo anni dall’ex volto di Amici

Amici di Maria De Filippi, arriva la lieta notizia per un’ex allieva del talent show: “E’ in dolce attesa”, l’annuncio sui social

Un’ex allieva del talent show, condotto da Maria De Filippi, è in dolce attesa: l’annuncio sui social emoziona i fan.

Amici di Maria De Filippi, la lieta notizia

Nonostante siano passati diciotto anni dalla messa in onda della prima puntata di Amici, continua ad essere una delle trasmissioni più amate e seguite dai telespettatori. Il programma della moglie di Maurizio Costanzo è un talent show strutturato come una scuola dove un gruppo di alunni si sfidano per realizzare il loro sogno: diventare cantanti, ballerini di jazz, hip hop o danza classica.

E’ di poche ore fa una bellissima notizia che riguarda proprio un’ex allieva della scuola: Francesca Dugarte aspetta un bambino. La giovane ha preso parte dell’undicesima edizione del programma di Canale 5 e al tempo ha fatto sognare tantissime teeneger per la sua storia d’amore con Marco Castelluzzo, nome d’arte Wepro, conosciuto proprio durante la sua esperienza televisiva. Dopo diversi anni insieme, le cose tra loro non sono andate come sperate. In seguito alla rottura con il cantante, la vita di Francesca Dugarte è totalmente cambiata: si è trasferita in America ed è diventata una ballerina della compagnia di ballo del Washington Ballet dove ha incontrato quello che è poi diventato suo marito: Jonathan Jordan.

I due si sono sposati a gennaio di quest’anno e poche ore fa hanno annunciato sui social che presto saranno genitori con una foto che ha commosso il popolo del web.

L’annuncio sui social

L’ex volto di Amici ha condiviso su Instagram la lieta notizia pubblicando un dolcissimo scatto: la prima ecografia del bambino. Presto saranno genitori, congratulazioni alla coppia dalla redazione di LettoQuotidiano. Ecco la bellissima foto pubblicata sui social dalla ballerina: