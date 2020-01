Una brutta dipendenza, Maria De Filippi ‘Non posso farne a meno’: la conduttrice svela la sua mania segreta

La Regina della tv Maria De Filippi ha svelato un segreto che la fa sentire sicura in tv, emerso il vizio che nessuno poteva immaginare

La nuova edizione di C’è Posta per Te sta per ricominciare e la conduttrice Maria De Filippi svela una sua paura che nessuno conosceva e che riesce a superare solo con una bizzarra abitudine.

Maria De Filippi la Regina della Tv

Da molti ormai soprannominata Queen Mary, Maria De Filippi ha conquistato il mondo della tv che non può fare a meno della sua presenza sia davanti che dietro le telecamere.

Conduttrice di alcune delle trasmissioni diventate cult come Uomini e Donne o Amici di Maria, ed autrice di alcuni format olto amati come Temptation Island quello che risulta chiaro è che tutto ciò che “tocca” Maria diventa campione di share.

Come si è evidenziato bene durante la prima edizione di Amici Celebrities: le prime puntate condotte dalla De Filippi hanno avuto un grande successo, non equiparato dalle successive condotte dalla pur bravissima Michelle Hunziker.

Ma qual è il segreto di Queen Mary?

Di sicuro la sua pacatezza mista ad una grande professionalità che la rendono capace di gestire qualunque situazione anche la più difficile emotivamente.

Ora emerge però un segreto che mostra un lato più “umano” e meno sicuro della 58enne Maria De Filippi che nessuno conosceva.

Il vizio irrinunciabile di Maria

La conduttrice Maria De Filippi ha svelato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni un vizio segreto a cui non può rinunciare e che le dà sicurezza quando deve andare in onda.

Soprattutto durante le lunghe puntate di C’è Posta per Te che riprenderà come sempre su Canale5 sabato prossimo, la conduttrice ha svelato di aver necessità di ricorrere ad un piccolo stratagemma per sentirsi sicura: le caramelle.

“Una volta mi si azzerò completamente la salivazione..da allora le tengo sempre a portata di mano, mi danno sicurezza..”

Maria ne porta sempre tre sull’inseparabile cartellina in modo da poter sempre tenerne una in bocca nei momenti di tensione e durante i lunghi racconti delle storie di C’è Posta per Te.

Proprio del famosissimo programma Maria ha anche detto stupendo tutti che la impegna e la stanca moltissimo, ma le da anche molte soddisfanzioni:

“Questa è la trasmissione che mi costa di più in termini di energia e di concentrazione ma è anche quella che mi dà più sodisfazioni”

Non solo gli ospiti e il pubblico dunque durante C’è Posta per Te vivono dei momenti molto intensi ma anche l’algida conduttrice che con queste rivelazioni mostra il suo lato più umano e sensibile.