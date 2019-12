Maria De Filippi: “Mio padre sta ancora molto male”, Raffaella Mennoia parla del dramma che ha colpito la sua famiglia

La bravissima Raffaella Mennoia è una delle autrici storiche del programma di Maria De Filippi su Canale Cinque. Il braccio destro di Maria De Filippi però è ritornata sui social a parlare di nuovo del dramma che ha colpito la sua famiglia.

Raffaella Mennoia, padre ricoverto

La bellissima Raffaella autrice di Uomini e Donne, sta attraversando un periodo piuttosto difficile. La causa del suo dolore è proprio il padre che a quanto pare è ritornato a stare di nuovo male. La giovane infatti non sta vivendo momenti sereni, anzi pare che la salute del padre nel corso dei giorni sia peggiorata. La Mennoia infatti in questi ultimi giorni ha voluto ritornare sull’argomento specificando che non sta affatto attraversando un periodo semplice.

Raffaella Mennoia il dramma in famiglia

La pupilla di Maria De Filippi è tornata di nuovo sotto la luce dei riflettori, stavolta però a mettercela è stata lei stessa raccontando il dramma che purtroppo sta colpendo la sua famiglia. La giovane infatti ha parlato di un periodo per niente semplice per lei, che riguarderebbe proprio la salute cagionevole del suo papà. Sul suo canale Instagram infatti, Raffaella ha parlato di una situazione salutare del padre molto grave, addirittura peggiorata nel tempo. Il papà della Mennoia infatti pare che sia stato trasferito in un’altra clinica per tenere la situazione sotto controllo:

“Stiamo cercando di capire come si evolve, ma non sta affatto bene”

Molti sono stati i messaggi di conforto e di pronta guarigione nei confronti della storica autrice di Uomini e Donne. La stessa infatti ha ringraziando tutti coloro che ancora oggi la sostengono e le vogliono bene.